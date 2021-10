Frexit a porté un coup dur car on ne peut pas faire confiance à Le Pen pour libérer la France de l’influence de l’UE | Monde | Nouvelles

in

Le directeur du groupe de Bruges, Robert Oulds, s’est entretenu avec Express.co.uk pour savoir si Marine Le Pen serait une alliée proche du Royaume-Uni si elle remportait les élections présidentielles françaises l’année prochaine. Mais M. Oulds n’était pas convaincu et a expliqué qu’on ne pouvait pas faire confiance à la dirigeante de droite et qu’elle était une “amie du beau temps” en raison de la façon dont elle changeait rapidement de position politique. Il a ajouté qu’elle n’était pas une véritable amie du Royaume-Uni qui a voté pour quitter l’Union européenne et qu’on ne pouvait pas lui faire confiance pour un Frexit si cela se résumait.

La question du Frexit bouillonne en France ces dernières années alors que le mouvement continue de prendre de l’importance dans le pays.

La colère contre le déploiement du vaccin et la forte concentration d’Emmanuel Macron sur le bloc ont renforcé le soutien à la sortie de l’UE.

Cependant, Marine Le Pen, qui a fait campagne sur un ticket eurosceptique et plus à droite lors des élections de 2017, a depuis atténué la rhétorique pour tenter de gagner plus d’électeurs.

S’adressant à Express.co.uk, M. Oulds ne pensait pas qu’on pouvait faire confiance à Mme Le Pen pour un Frexit et qu’elle ne serait pas une alliée solide du Royaume-Uni.

Il explique : « Marine Le Pen a brièvement flirté avec l’idée d’une sortie de la France de l’Euro.

“Malheureusement, c’est en effet une amie des beaux jours [when she needed] l’establishment, elle a tourné le dos à ces politiques.

« Donc, l’histoire du Rassemblement national, c’est qu’il est venu du Front national.

« En fait, ils n’ont jamais été un parti eurosceptique, il fut un temps où son père Jean-Marie Le Pen soutenait réellement l’Union européenne.

« Et c’était à l’époque où les communistes étaient en fait contre l’UE.

« On ne peut pas compter sur eux pour faire un Frexit dans la mesure où il y a d’autres partis politiques en France et d’autres mouvements politiques qui favorisent en fait la sortie de la France de l’Union européenne.

« En effet, beaucoup d’entre eux sont arrivés en Grande-Bretagne le jour où nous avons été autorisés à quitter l’UE.

« En fait, ils sont venus pour célébrer et vivre le Brexit, j’ai assisté à leurs événements et ils chantaient l’hymne national britannique.

“Tous les versets, ils connaissaient réellement les mots”.

L’ancien contre-amiral Chris Parry a parlé à Express.co.uk de ce qui arriverait au Royaume-Uni si Mme Le Pen gagnait et était plus optimiste qu’elle serait proche du Royaume-Uni.

Il a expliqué: “Le Pen entrera l’année prochaine, elle aura besoin d’alliés et du genre d’alliés qu’elle cherchera pour ceux qui sont essentiellement ces pays qui sont assez sceptiques à l’égard de l’Union européenne.

“Elle consolidera également, je pense, la fierté nationale française et elle considérera la Grande-Bretagne comme un exemple car elle a utilisé la Grande-Bretagne comme exemple à plusieurs reprises maintenant sur le fait que le pays prend en charge son propre destin.”

M. Macron a été frappé par une vague de controverses au cours de sa présidence qui a soulevé d’énormes points d’interrogation quant à sa capacité à obtenir un autre mandat.

La France est en proie à de grandes manifestations contre les passeports anti-vaccins depuis des semaines alors que le président français les a présentées pour augmenter le recours aux vaccins.

Plus tôt en 2021, les automobilistes français ont également été piqués par une augmentation soudaine des prix du carburant et ont dû payer 16% de plus pour l’essence qu’au début de l’année, tandis que le coût du diesel a augmenté de 12%.

M. Macron a également été accusé d’alimenter les sentiments anti-vax lorsqu’il a mis en doute l’efficacité du jab AstraZeneca chez les plus de 65 ans.

Il a également été l’un des hommes de tête à faire pression pour la suspension du jab AZ suite aux craintes de caillots sanguins mortels.