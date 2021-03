Frexit: le dernier complot de vaccins «nocifs» de l’UE suscite de furieux appels au Frexit | Politique | Nouvelles

Le soi-disant projet de passeport vert, qui sera présenté par Bruxelles mercredi, n’acceptera pour l’instant que les vaccins COVID-19 approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA). Un responsable de l’UE a déclaré vendredi que le plan exclurait les coups de la Russie et de la Chine pour le moment.

Actuellement, seuls quatre vaccins ont été approuvés par l’EMA: ceux de Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson depuis jeudi.

Il a déclaré: «Une mesure totalement absurde pour la France qui accueille de nombreux touristes asiatiques et russes.

Cela exclut le vaccin chinois Sinopharm utilisé en Hongrie ainsi que le vaccin russe Spoutnik V, également commandé par le Premier ministre hongrois Viktor Orban et par la République tchèque et la Slovaquie.

«Nous n’avons pas de vaccin obligatoire, il est donc possible de refuser de se faire vacciner.

«Et nous n’avons pas pour le moment la capacité d’organiser la vaccination de toutes les personnes qui veulent se faire vacciner.

« Nous ne voulons pas de discrimination. »

La lenteur du déploiement par l’UE des vaccins COVID-19 a été largement critiquée, avec seulement environ 5% des personnes vaccinées jusqu’à présent et l’objectif du bloc d’inoculer 70% de sa population adulte d’ici la fin de l’été est de plus en plus remis en question.

Mais, soucieux de relancer la croissance économique malmenée par la pandémie, les 27 dirigeants nationaux du bloc ont convenu le mois dernier de préparer des règles communes pour de tels «certificats verts» COVID-19 avant l’été.