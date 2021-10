Fribourg, au tour de Leverkusen et du Bayern

14/10/2021 à 12:00 CEST

Le Fribourg de Christian Streich est devenu l’une des grandes sensations en ce début d’édition 2021/22 de la Bundesliga : ils sont quatrièmes avec 15 points après le Bayern München (16), le Bayer Leverkusen (16) et le Borussia Dortmund (quinze) et ajoute quatre victoires et trois nuls lors des sept premières journées avec 11 buts pour et seulement cinq contre.

Les Allemands, qui ils sont la seule équipe invaincue dans les cinq grandes ligues européennes aux côtés de Liverpool de Jürgen Klopp, Ils se sont faufilés dans le tournoi du Bayern et du Bayer Leverkusen et sont la troisième équipe avec le moins de temps (9 %) de retard au tableau d’affichage. A cet égard, ceux de Gerard Seoane sont en tête avec 4%, tandis que ceux de Julian Nagelsmann restent en deuxième position avec 7%.

64% – @ bayer04fussball a été dans la position gagnante pour la plus longue proportion de temps de jeu de balle (64%) en Bundesliga cette saison. Surprenant. @ LinusBraun a mis en avant les équipes surprises de la saison pour @OptaAnalyst ⚽✨https : //t.co/cmqxBWU8Jq – OptaFranz (@OptaFranz) 13 octobre 2021

Fribourg, en outre, est également troisième en temps qui a devancé l’électronique avec 52%, juste derrière le Bayer Leverkusen (64%) et le Bayern München (54%). Il reste en avance sur d’autres équipes puissantes de la Bundesliga comme Borussia Dortmund (41%), Wolfsburg (33%), Borussia Mönchengladbach (31%) ou Leipzig (21%).

Le Bayer Leverkusen est-il une vraie alternative au Bayern ?

L’équipe de Gerardo Seoane a réalisé un excellent début de saison et est l’une des grandes attractions de l’édition 2021/22 de la Bundesliga : Il est deuxième avec les mêmes points (16) que le Bayern de Julian Nagelsmann et compte cinq victoires, un nul et une défaite avec 20 buts pour et sept contre. Ils n’ajoutent que quatre buts en faveur de moins que la toute-puissante équipe bavaroise.

Avec Florian Wirtz et Patrik Shick comme les deux grands référents de l’équipe au niveau offensif, l’équipe allemande est un bloc avec de la personnalité, un style de jeu défini et avec une grande détermination dans les deux domaines.: ils enregistrent en moyenne 2,85 buts pour et 1,00 contre par match.