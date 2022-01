Fribourg est le chouchou de la Bundesliga cette saison

Ce week-end, la Bundesliga revient de sa trêve hivernale. Il est juste de dire que cela n’a pas été une saison vintage dans l’élite allemande. Au début de la saison, il y avait une certaine attente d’une course au titre plus compétitive après que chacun des six premiers de la saison dernière ait changé d’entraîneur-chef. Mais lorsque la ligue est entrée dans la pause il y a quelques semaines, le Bayern Munich détenait une avance bien trop familière au sommet du classement avec une avance de neuf points sur le Borussia Dortmund, deuxième.

Ce n’est pas un scénario extrêmement surprenant. Après tout, le Bayern a remporté les neuf derniers titres de Bundesliga. Mais certains observateurs de la ligue ont déclaré que cela pourrait être la pire saison de Bundesliga depuis des années, soulignant les absences du Werder Brême et de Schalke, deux des plus grands clubs d’Allemagne, dans le premier niveau, ainsi que l’atmosphère du stade en raison de COVID-19 mandaté réductions de foule. Tout n’a pas été sombre. Un club, en particulier, a fourni une histoire à suivre pour le reste de la campagne : le SC Freiburg.

Il y a beaucoup à aimer à Fribourg. Vous en avez probablement lu plus à leur sujet cette saison qu’à tout autre moment depuis leur retour en Bundesliga en 2016. Et pour cause, aussi. Ils étaient la dernière équipe invaincue de la ligue cette saison, une série qui s’est terminée par une défaite 2-1 aux mains du Bayern à l’Allianz Arena le 6 novembre. Un mois plus tard, ils sont devenus la première équipe à l’extérieur de l’histoire de la Bundesliga à marquer cinq buts. dans les 25 premières minutes, contre le Borussia Mönchengladbach, ils menaient 6-0 à la mi-temps. Gladbach, d’ailleurs, a été la seule autre équipe à marquer cinq buts dans les 25 premières minutes – ils l’ont fait à domicile contre Braunschweig en 1984.

Fribourg reprendra le jeu ce week-end, à égalité avec le Bayern pour le meilleur record défensif de la ligue. Offensivement, seuls le Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig et Hoffenheim ont marqué plus de buts. Fribourg occupe actuellement la troisième place, en lice pour une place en Ligue des champions. Qu’ils le resteront à la fin de la saison est une autre histoire. D’une certaine manière, cela n’a pas d’importance : dans une ligue souvent ridiculisée en raison de la domination du Bayern au cours de la dernière décennie, le club de la Forêt-Noire allemande fournit un exemple presque trop parfait de ce qui rend la Bundesliga spéciale. Alors que le Bayern est peut-être le géant financier de la ligue, Fribourg en est le cœur pur et un exemple de la magie que la ligue peut posséder.

« Fribourg est la valeur aberrante adorable, l’équipe que personne ne peut détester », a déclaré Derek Rae, commentateur d’ESPN et de la Bundesliga. « En tant que club, ils n’essaient pas consciemment de vendre quoi que ce soit. Ils sont bien dans leur peau. Le modèle allemand leur a permis d’être ce qu’ils sont. Même les fervents supporters des autres clubs mentionnent Fribourg avec un sourire dans les yeux.

Helge Thomas assiste aux matchs de Fribourg depuis qu’il a vécu dans la ville dans les années 1980. Il n’est plus un local, mais revient souvent pour regarder l’équipe. « Il a une attitude particulière », m’a-t-il dit. « Tout au SC Freiburg est basé sur la conviction que vous pouvez survivre dans le football moderne en découvrant et en formant presque avec amour de jeunes talents. »

Thomas a élevé l’école de football de Fribourg, fondée dans les années 2000 pour développer les talents afin d’aider le club à surmonter les inconvénients de la compétition. Huit membres de l’équipe senior actuelle sont diplômés de l’école, ce qui centre l’objectif du club et leur donne une identité centrale : le Freiburger Weg (Freiburg Way). Comme l’a dit Thomas, « Nous, les fans, pardonnons beaucoup parce que nous savons qui nous sommes en tant que club et d’où nous venons. »

Et les fans ont pardonné. Christian Streich, ancien joueur de Fribourg, est le manager du club depuis 2011. Il a conservé son poste après la relégation de Fribourg de la Bundesliga après la saison 2014-15. Dans le livre Mensch de Jonathan Harding, sur les principes clés des entraîneurs allemands, il écrit à propos de Streich après la relégation de Fribourg :

Streich a dû lutter contre les larmes dans la zone mixte par la suite. Lorsqu’on lui a demandé s’il continuerait, sa réponse a tout dit : « Je trouve incroyable que tout le monde pose cette question, car cela montre où nous en sommes. Comment puis-je y aller, quand je suis en assez bonne santé pour être entraîneur-chef, et dire que j’arrête ? C’est incroyable. Vous voyez la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui. Si je signe un contrat, j’ai signé un contrat, que je réussisse ou non.

Thomas se souvient du moment du point de vue d’un fan. « A aucun moment, il n’y a eu d’appels pour son licenciement », a-t-il déclaré. « Il était absolument clair pour tout le monde que nous le soutenons et que nous irons également dans cette direction ensemble. » L’année suivante, Fribourg a dominé la 2. Bundesliga, revenant dans l’élite après une saison en deuxième division ; ils ont terminé septièmes lors de leur première saison de retour en Bundesliga.

Streich a toujours conservé son poste malgré des 15e et 13e places les deux saisons suivantes, ce qui serait un niveau d’engagement insondable en Premier League, où un entraîneur dure moins de deux ans en moyenne. « Il est difficile d’imaginer ce genre d’histoire écrite en Angleterre », a déclaré Rae. « [Freiburg] s’en tenir au plan. Pas de déchirer ce qui fonctionne pour eux. Ils ont des décideurs au sein du club – Jochen Saier, Klemens Hartenbach, Oliver Leki – qui comprennent ce qui fait vibrer le club à cet égard. S’ils essayaient d’être autre chose, il y a de fortes chances qu’ils échouent.

Cela pourrait aussi avoir à voir avec qui est Streich. Il est l’entraîneur actif le plus ancien de la Bundesliga et est extrêmement populaire en Allemagne. Après un bref passage au club en tant que joueur, Streich a rejoint Fribourg en tant qu’entraîneur de l’équipe de jeunes en 1995. Il est devenu assistant de la meilleure équipe, avant de reprendre la première équipe en 2011, après le bref mandat de Marcus Sorg en tant qu’entraîneur-chef. .

Stephan Uersfeld, qui couvre la Bundesliga pour la chaîne allemande N-TV, se souvient de sa première expérience avec Streich lors de la finale de la Coupe d’Allemagne de la jeunesse en 2012. les fans du Borussia Dortmund et ont applaudi alors que les moins de 19 ans de Fribourg terminaient leur tour d’honneur », a-t-il déclaré. « Ils avaient encore gagné la coupe, et il avait été leur entraîneur pendant de nombreuses années. Il était amoureux de ce groupe de joueurs, qui comprenait Matthias Ginter, et c’était là qu’on pouvait voir qu’il aimait le football de la bonne façon. Pour les joueurs, l’ambiance, quelle que soit la ligue ou la tranche d’âge.

C’est une preuve anecdotique de ce que beaucoup pensent : Streich est spécial, un manager qui parle avec clarté sur une variété de problèmes, y compris la politique mondiale, et son malaise face aux relations commerciales du sport avec des entités professionnelles comme les sociétés de jeux d’argent. « Je profite d’influences néfastes », a-t-il déclaré au New York Times dans une rare interview en anglais.

« C’est le hibou sage et avunculaire que vous voulez avoir la chance d’avoir assis à côté de vous », a déclaré Rae. « Authentique, intéressant. Il connaît ses forces et ses limites. Il n’exagère jamais les choses et il a un cœur et une conscience. Authentique. Intéressant. Des mots qui pourraient décrire non seulement Streich mais le club où il est une figure centrale. Peut-être que le Freiburg Way est aussi le Streich Way, c’est pourquoi le club et le manager comptent tant pour l’autre.

Cette proximité entre l’institution et l’individu s’est à nouveau manifestée plus tôt cette saison, lorsque Fribourg a disputé son dernier match dans son domicile du Dreisamstadion. Malheureusement, même le Freiburger Weg n’était pas suffisant pour contourner les exigences des stades modernes : le terrain de Fribourg a été jugé trop petit pour répondre aux exigences de la FA allemande, alors le club a déménagé dans le nouveau stade Europa-Park de l’autre côté de la ville. . Après la victoire 3-0 à domicile contre Augsbourg, Streich s’est assis sur le terrain, devant les ultras, en larmes de devoir quitter le terrain où il a passé tant de temps, en tant que joueur et entraîneur.

Le fait que les fans de Fribourg n’aient pas pu profiter pleinement de leur nouveau stade pourrait être la seule note aigre de la saison de Fribourg jusqu’à présent. Le gouvernement allemand a récemment réintroduit des restrictions limitant la capacité des foules en raison du coronavirus. Peu de temps après la décision, Fribourg a joué devant quelques milliers de fans ; le stade est actuellement vide. Ayant raté la quasi-totalité de la saison dernière dans leur ancienne maison, il semble cruel pour les fans de Fribourg de se voir refuser la chance de connaître pleinement leur nouveau.

Même ainsi, les fans reviendront, et seuls ceux qui ont le cœur le plus froid – ou leurs rivaux de Bundesliga en lice pour la qualification européenne aux côtés de Fribourg – souhaiteraient autre chose que Fribourg soit dans sa position actuelle. À titre de comparaison, la masse salariale de Dortmund de 2019-2020 était presque quatre fois supérieure à celle de Fribourg ; Celui du Bayern était presque sept fois plus important et seules trois équipes de Premier League avaient une masse salariale inférieure.

Après tant de gros titres concernant les inégalités financières dans le jeu, de l’échec de la Super League européenne au format révisé de la Ligue des champions, en passant par les Coupes du monde biennales et l’Euro proposés, la saison de Fribourg est une bouffée d’air frais. « La situation actuelle est définitivement un bel instantané auquel je peux m’identifier et savoir qu’elle ne peut pas et ne durera pas », a déclaré Thomas. « En tant que fan, je l’apprécie avec l’humilité et la gratitude typiques des fans du SC Freiburg. » Authentique. Intéressant. La voie de Fribourg.

