Fribourg se faufile parmi les équipes invaincues des cinq ligues majeures

28/09/2021 à 8h30 CEST

Fribourg de Christian Streich a battu Augsbourg (3-0) lors de la sixième journée de Bundesliga et il appartient au groupe restreint d’équipes des cinq ligues majeures qui ne savent toujours pas ce que c’est que de perdre. Les Allemands accompagnent Liverpool, le Real Madrid, Séville, Villarreal, Naples, le Bayern et le PSG, qui ont remporté ou fait match nul tous les matchs de la saison 2021/22.

Les Allemands, qui ont battu le Borussia Dortmund lors de la deuxième journée du championnat national, Ils marchent à la cinquième place avec 12 points et sont l’une des révélations de la Bundesliga : avec le Bayern de Nagelsmann, ce sont les deux seuls clubs teutoniques à ne pas avoir connu la défaite à ce début.. Les Bavarois comptent six victoires (cinq en Bundesliga et une autre en Ligue des champions) et un seul nul.

Avec les deux équipes de Bundesliga, LaLiga présente trois équipes (Real Madrid, Séville et Villarreal), la Premier League (Liverpool), la Serie A également une (Naples) et la Ligue 1 une autre (PSG). Il est important de noter qu’aucun des invaincus n’a terminé tous ses matchs par la victoire : Le PSG a joué en Ligue des champions, le Bayern en Bundesliga et Naples en Ligue Europa.

Naples et le PSG, les seuls intraitables de leur Ligue

Dans le groupe des huit équipes invaincues se trouvent Naples et le PSG, les seuls à avoir totalisé tous les points possibles dans leurs ligues respectives.. Les Italiens ont été la grosse surprise de ce départ en Serie A avec 18 points sur 18 possibles, tandis que le PSG remplit son affiche préférée et rajoute 24 points sur 24 possibles.

En ce qui concerne le football espagnol, Le Real Madrid mène la Liga avec cinq victoires et deux nuls, en plus de sa victoire en Ligue des champions contre l’Inter, tandis que Séville ajoute quatre victoires et deux nuls (ainsi que son nul contre Salzbourg) et Villarreal ajoute une victoire et cinq nuls, en plus de ses nuls contre Chelsea en Supercoupe d’Europe et l’Atalanta en Ligue des champions.