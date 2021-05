Fribourg vs Bayern Munich: Bundesliga 2020-21 toutes les mises à jour

Alors que le Bayern Munich affronte le SC Fribourg ce week-end, tous les yeux sont rivés sur le légendaire record de 40 buts de Robert Lewandowski et Gerd Muller. Les fans de Bundesliga du monde entier regarderont avec impatience pour savoir si Lewy peut réellement dépasser cette barre spéciale de 40 buts, un exploit que personne ne s’est rapproché pour sauver der Bomber lui-même.

Malheureusement, Christian Streich veut jouer le trouble-fête, comme il l’a mentionné lors de sa conférence de presse d’avant-match. Fribourg essaiera donc sans aucun doute de limiter au maximum le Bayern et de prendre les points s’ils le peuvent. Ils ont l’équipe pour cela, et leur entraîneur est plutôt formidable – c’est donc à Hansi Flick et à son équipe d’obtenir son record à Lewy. Oh, et donnez à Alaba, Boateng et Martinez les envois qu’ils méritent.

