Fribourg vs Bayern Munich: compositions, nouvelles de l’équipe, mises à jour de Lewandowski et plus encore!

Comme la saison est presque terminée et que la Bundesliga est déjà gagnée, le Bayern Munich n’a vraiment plus que trois choses à jouer. Le premier est de donner à Hansi Flick un bon départ. Il le mérite après tout ce qu’il a accompli. L’autre est de permettre à David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez de sortir en altitude. Les trois joueurs quitteront le Bayern avec des contrats expirant cet été, après près d’une décennie de titres remportés ensemble.

Bien sûr, le plus important est de faire franchir à Robert Lewandowski cette étape légendaire de 40 buts, qui marque le record établi par Gerd Muller il y a plus de quarante ans. Ce serait une chance pour toute cette équipe, et pas seulement Lewy, de marquer une nouvelle fois l’histoire. La volonté de le retirer est au-delà de l’intense.

Actualités de l’équipe

Leon Goretzka est toujours absent pour le match avec une blessure aux muscles de la cuisse, et il aura du mal à se mettre en forme pour les Euros. Tanguy Nianzou rejoint l’Allemand sur la touche alors qu’il restera absent le reste de la saison avec une suspension de carton rouge. En dehors de cela, c’est l’équipe la plus en forme que le Bayern ait eue depuis un certain temps. Corentin Tolisso et Niklas Sule ont repris l’entraînement en équipe, et ils seront tous les deux disponibles pour le match de demain, alors que tous les ailiers semblent en forme et prêts à jouer. Les choses vont bien pour Hansi Flick.

Dans cet esprit, parlons de la programmation. Étant donné que l’équipe a eu une semaine entière de repos avant ce match, l’entraîneur optera probablement pour très peu de changements dans l’alignement. Robert Lewandowski et Thomas Muller partiront naturellement en tête, avec deux des quatre ailiers du Bayern alignés à côté d’eux sur les flancs. Jamal Musiala sera un concurrent sérieux, tout comme Kingsley Coman. Leroy Sane, qui a lutté pour la confiance ces derniers temps, pourrait être une option sur le banc.

Au milieu de terrain, avec Goretzka absent et Marc Roca non noté par l’entraîneur, David Alaba se placera probablement et terminera sa carrière au Bayern en jouant enfin à sa position préférée. N’est-il pas ironique qu’après des années et des années de clameur à jouer au milieu de terrain, Alaba réalise enfin son souhait – mais seulement lors de sa dernière saison au Bayern, alors qu’il a déjà confirmé son départ. Dans son prochain club, l’entraîneur le remettra presque certainement en défense. Quelle tournure des événements pour l’Autrichien. Peut-être que s’il avait eu ces incursions régulières au milieu de terrain plus tôt, il aurait peut-être signé une prolongation de contrat.

Quoi qu’il en soit, Alaba s’associera presque certainement à Joshua Kimmich, et le duo sera chargé de protéger la défense. Jerome Boateng fera l’une de ses dernières apparitions sous un maillot du Bayern aux côtés de Lucas Hernandez en défense centrale, tandis qu’Alphonso Davies et Benjamin Pavard occuperont les positions d’arrière gauche et droit. Pendant ce temps, Flick a confirmé qu’Alexander Nubel commencerait demain.

Alors, comment le Bayern s’alignera-t-il contre Fribourg? Voici ce que nous pensons:

Autres options:

Serge Gnabry ou Leroy Sane pour l’un des ailiers. Javi Martinez au milieu de terrain, avec Alaba au poste d’arrière central. Corentin Tolisso au milieu de terrain, avec Alaba au poste d’arrière central.