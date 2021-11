Frida d’ABBA sur « Voyage », devenir des avatars, ne pas regarder l’Eurovision

ABBAde Anni-Frid (Frida) Lyngstad a parlé à la radio BBC de la réunion du groupe, de ce que cela fait d’être recréé en tant qu’avatars et du fait qu’elle ne regarde pas l’Eurovision, le concours de chansons qui les a rendus célèbres.

« Nous ne nous attendions à rien en fait », a-t-elle déclaré à Zoe Ball à propos des séances qui ont conduit à leur nouvel album Voyages, s’exprimant sur le Radio 2 Breakfast Show en exclusivité mondiale ce matin (11). « Vous êtes toujours un peu nerveux lorsque vous publiez quelque chose de nouveau.

« Si je le compare à ce qu’il était il y a 40 ans, c’est un peu différent parce que je dirais personnellement que je ne le prends pas aussi au sérieux que je le ferais plus tôt quand j’étais plus jeune parce que cela signifiait tellement, mais comme Benny [Andersson] dit dans une interview précédente, nous n’avons rien à prouver. Donc nous l’avons juste fait pour le plaisir et c’est un bon sentiment en fait. Et puis quand les gens aiment ça, comme ils semblent le faire, alors bien sûr, c’est merveilleux.

Frida a révélé que même si l’album représentait leur première fois ensemble en studio depuis des décennies, les quatre stars suédoises ont continué à être en contact étroit. « Nous n’avons jamais cessé de travailler ensemble parce que nous avons eu des réunions sur différentes choses au fil des ans et nous sommes toujours restés plus ou moins en contact au fil des ans également », a-t-elle déclaré. « Quand cette idée avec le numérique ABBA ou les avatars… est sortie, Benny a suggéré que nous ayons peut-être quelques nouvelles chansons dans cette émission, c’est ainsi que tout a commencé.

« Alors avec anticipation je suis allé en studio pour rencontrer les autres parce que c’est toujours amusant de travailler avec eux… un peu tendu peut-être, mais nous avons aussi décidé si ça ne se passait pas bien alors nous n’avons pas à sortir ce.’

À propos du processus en studio, elle a déclaré : « En fait, nous allons en studio et répétons d’abord… parcourons les paroles et les clés… alors que Benny écrit les chansons, il y a une large gamme vocalement, cela se montre en quelque sorte quand nous commençons à chanter qui est le meilleur sur une chanson. Mais je dois dire à AgnethaC’est la faveur qu’elle est une conteuse absolument merveilleuse, elle a quelque chose de magique dans sa narration que je n’ai malheureusement pas de la même manière. Ou peut-être que c’est bien parce que cela signifie que nous chantons en quelque sorte ces paroles et ces chansons de différentes manières… nous sommes très honnêtes les uns envers les autres. Je ne ferais jamais rien que je sache que je ne ferais pas aussi bien qu’Agnetha.

À propos du spectacle ABBA Voyage qui s’ouvrira à Londres en mai prochain, dans lequel ils apparaîtront comme des avatars de leur jeunesse, elle s’est enthousiasmée : « C’est très très bien parce que toutes les personnes qui travaillent avec nous sur ce projet sont des personnes merveilleuses et créatives. C’est très excitant, je ne savais pas quoi croire au début, mais en y entrant, nous avons compris de plus en plus parce que c’était difficile à comprendre je dois l’admettre, mais maintenant nous voyons certains des résultats. la totalité. »

De la relation du groupe avec le Royaume-Uni, où ils ont remporté le concours Eurovision de la chanson en 1974 avec « Waterloo », elle a réfléchi: « Oh, [the] Le Royaume-Uni a été très très important pour nous. D’une certaine manière, nous avons un lien fort avec le Royaume-Uni que nous n’avons peut-être avec aucun autre pays dans le monde, nous y avons tellement été, nous avons tellement fait… J’y ai même vécu pendant quelques années… donc J’ai un lien fort avec l’Angleterre, avec [the] Royaume-Uni et surtout à Henley-on-Thames, où je suis resté quelques années. Et là aussi, j’ai rencontré l’homme avec qui je vis maintenant depuis 40 ans… Je l’appelle « Mon foutu Anglais ».

Lorsqu’on lui a demandé si elle suivait toujours l’Eurovision, elle a répondu: « Je suis désolée de dire non, je ne le fais pas. Je ne suis pas tellement intéressé parce que ça a tellement changé au fil des ans et ce n’est plus ce qu’il était à l’époque. Maintenant, c’est plus comme un spectacle, c’est très technique et il y a de bonnes chansons qui en sortent, mais je ne peux pas dire que je suis fan de l’Eurovision, peut-être que je ne devrais pas le dire, mais je l’ai quand même fait.

Quant à savoir s’il s’agit des derniers enregistrements d’ABBA, comme cela a été suggéré récemment par Andersson et Björn Ulvaeus, elle a pris un ton quelque peu différent. « J’ai appris à dire ‘Ne jamais dire jamais…’ Cette année, nous avons probablement dit que ce devait être la dernière chose que nous fassions parce qu’en pensant aussi à nos âges, vous savez, nous ne sommes plus jeunes et on ne sait jamais. Mais je dis que vous ne savez jamais, alors ne soyez pas trop sûr. Elle a clôturé l’interview en choisissant « I Let The Music Speak », de 1981 Les visiteurs, comme une chanson d’ABBA qu’elle aime particulièrement.