Frida Sofía a assuré qu’Enrique Guzmán lui avait offert de l’argent pour retirer le procès – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Dans une interview réalisée pour Suelta la Sopa, Frida sofia reparle de la bataille juridique qu’il conteste Enrique et Alejandra Guzman pendant des semaines. Cette fois, il a rapporté que son grand-père lui avait offert de l’argent retirer la poursuite contre vous.

“Comment vas-tu m’offrir de l’argent pour me réconcilier, qui vient du coeur», a déclaré Frida Sofía dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, ajoutant ce qui suit :« rien de plus pervers dégoûtant il aurait pu penser à ce dicton. “

Après les révélations contre l’accusé, l’influenceur a déclaré ce qui suit : « Ma seule intention en faisant l’interview de Gustavo Adolfo Infante était dissiper l’idée fausse et la perception qu’ils avaient de moi. Pendant l’entretien, j’ai lâché prise et je ne pouvais plus me taire”.

La petite-fille de Silvia Pinal a été critiquée pour ses nombreuses déclarations contre l’artiste, ainsi que sa mère, la chanteuse Alejandra Guzmán. En ce qui concerne les critiques, la jeune femme a commenté ce qui suit : « C’est un processus légal, ce n’est plus dire et dire “.La jeune femme raconte avoir subi à l’âge de 5 ans des abus sexuels de la part de son grand-père Photos : @laguzmanmx / @eguzmanoficial / @ifridag

Le mannequin de 29 ans a déposé une plainte officielle contre son grand-père et sa mère pour abus sexuels, violence familiale et corruption de mineurs le 10 juin, depuis lors, elle a donné une série de déclarations contre les deux accusé.

“Je ne suis pas une personne qui se vend pour raconter sa vie et l’appeler exclusive, ce n’était pas une exclusivité que j’ai vendue, c’est la réalité de ce qu’a été ma vie et elle n’est pas à vendre. Ces traumatismes s’endorment souvent, cachés dans l’esprit du monde, mais quand ils vous ont attaqué de toutes les manières possibles, alors que devant le show business vous menez une vie parfaite ; tu commences à penser que personne ne va te croire», a déclaré la jeune femme lors de l’officialisation de la plainte, accompagnée de son avocat.

Frida Sofia a précisé que demander justice et non vengeance dans son cas, puisque les personnes chargées de prendre soin d’elle et de lui donner de l’amour sont celles qui l’ont blessée et lui ont laissé des blessures émotionnelles difficiles à guérir.

“Aujourd’hui, je me libère de sa manipulation, de son chantage, je ne sais pas quelle est ma douleur la plus profonde, d’avoir été abusée et violée, ou vivre ensemble complètement négligent et sans protection par la personne qui devait prendre soin de moi et me protéger », a déclaré le mannequin. Les relations avec sa famille se sont détériorées depuis les accusations portées contre eux (Photo : Instagram / @laguzmanmx)

De leur côté, Alejandra et Enrique Guzmán ont maintenu une profil bas face aux accusations contre lui, puisqu’aucun d’eux n’a eu d’opinion sur l’affaire.

Reine des coeurs a eu plusieurs apparitions dans des émissions de télévision depuis que l’affaire a été révélée, mais s’est limité à déclarer ses projets professionnels, comme ce fut le cas avec sa nouvelle apparition nue, dont il a parlé dans l’émission Sale el Sol.

Là, il en a profité pour parler de sa santé : « Je mûris, je médite beaucoup. Je fais les choses pour moi, je prends soin de moi et je m’aime comme jamais auparavant. Je crois que Je me rapproche de ma spiritualité, de ma paix. Et je pense que c’est la chose la plus importante. J’ai toujours vécu très vite”

De son côté, le frère du chanteur, Luis Enrique Guzmán eu une mésaventure avec un journaliste qui l’a interrogé sur le différend que traverse sa famille : « Vous savez quoi ? Je n’aime pas la façon dont vous posez les questions, vous êtes très suggestif, vous proposez les questions. C’est ce que tu dis. Vous prenez beaucoup de choses pour acquises avant de poser la question. Vous savez quoi, nous ferions mieux de ne plus le faire. Je n’ai rien à dire, honnêtement sans commentaire. Vous proposez les entretiens, les questions. Tu me dis : ‘Hé, c’est comme ça et comme ça’, non, comme ça tu poses pas de question et je n’aime pas. Il y a déjà plusieurs fois que vous le faites et maintenant je ne répondrai plus» Déclara le fils de Silvia Pinal.

Source : Infobae