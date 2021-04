Frida Sofía a besoin d’aide pour améliorer sa santé mentale: Alejandra Guzmán – El Sol de México

La familia del famoso cantante mexicano Enrique Guzmán aseguró este viernes que le transmitieron a Frida Sofía, nieta de este, su cariño y le ofrecieron apoyo para encontrar ayuda y “mejorar su salud mental”, tras declarar en televisión que sufrió abusos por parte de su grand-père.

«Nous avons choisi de ne pas répondre par les médias, mais en faisant savoir à Frida Sofía que nous l’aimons, que nous espérons que vous obtiendrez l’aide pour améliorer votre santé mentale dont vous avez si clairement besoin et que nous sommes ici à bras ouverts », ont-ils déclaré dans un communiqué.

Après les récentes déclarations – qu’ils ont qualifiées d ‘”étranges” – de la jeune chanteuse, la famille a insisté sur le fait qu’elle était prête à lui parler chaque fois que c’était “en privé et sans intention de l’exposer dans les médias”.

Jeudi, Enrique Guzmán était présent dans une émission de télévision dans laquelle il a assuré que les déclarations de Frida Sofía sur touchant par son grand-père à l’âge de cinq ans ils étaient faux.

À ce sujet, la famille a ajouté dans le communiqué que c’était la première et la dernière apparition dans les médias de leur part pour parler de la controverse.

“Nous ne voulons pas participer à cette vague de ragots qui est due au fait que des “ journalistes inquiets ” profitent de la situation malheureuse de Frida“, ont-ils indiqué.

Enfin, ils ont mentionné qu’ils «explorent la possibilité» d’entreprendre actions en justice contre des personnes et des médias qui ont divulgué des informations «infondées et diffamatoires» sur la question et a assuré qu’il n’y aurait pas d’autres déclarations à ce sujet.

La chanteuse de 29 ans a offert une interview publiée mercredi dernier dans laquelle elle a évoqué de nombreuses questions liées à sa relation avec sa mère, la chanteuse Alejandra Guzmán, et avec toute sa famille.

Mais la révélation du possible abus de votre grand-père C’était le moment le plus tendu, cela lui a fait pleurer et elle a été visiblement affectée.

De plus, elle a dit qu’elle n’avait jamais osé le dire parce qu’elle se sentait coupable parce que, a-t-elle expliqué, étant enfant, elle comprenait que c’était la manière «normale» dont un grand-père traitait sa petite-fille.

Cependant, ce n’est pas la première fois qu’Enrique Guzmán, 78 ans, reçoit ce type d’accusation, depuis son ex-femme, la célèbre actrice Silvia PinalIl a dit il y a des années dans un livre autobiographique que a reçu pour sa part de nombreux types de violence, depuis jalousie jusqu’à ce que les coups et violations.