Frida Sofía accuse Alejandra Guzmán d’avoir fait avorter son bébé

. Frida Sofía avoue qu’elle a avorté son bébé en partie à cause d’Alejandra Guzmán

Frida Sofía, la fille de la chanteuse Alejandra Guzmán, fait la une des journaux depuis avril dernier, après avoir dénoncé publiquement que son grand-père, Enrique Guzmán, 78 ans, l’aurait agressée sexuellement alors qu’elle n’était qu’une enfant, dans des faits pour lesquels il reçu le soutien de sa mère.

Et cette fois, la jeune chanteuse a accordé une interview au magazine People en espagnol, où elle a révélé sa vérité sur divers problèmes de sa vie personnelle, qui montrent que les choses pour elle n’ont pas été tout à fait roses.

Parmi les révélations que la Mexicaine a faites à la publication susmentionnée, elle s’est souvenue d’un avortement qu’elle a eu il y a quelques années, alors qu’elle était la petite amie de Christian Estrada, qu’elle accusait d’avoir eu une relation avec sa propre mère, dans un épisode de sa vie qui assure encore qu’elle fait très mal.

« La trahison en elle-même ne m’est pas inconnue. Le dernier était si fort », a déclaré la chanteuse, qui ne croit pas aux nombreuses fois qu’Alejandra Guzmán a catégoriquement nié avoir été une amante de son jeune petit ami. « Pourquoi as-tu avorté ? Parce que ce bébé allait tellement souffrir. Parce que cet homme [Estrada] Il emmène mariachi à ma mère le jour de son anniversaire à New York, en train de s’embrasser dans le même hôtel. Pensez-vous que j’allais amener cet enfant ici ?”, a ajouté la jeune femme, précisant que son avortement ” n’était pas un accident, il était prévu “, et qu’il s’est passé en voulant avoir son enfant.

Et concernant le désir d’être mère, la fille de Guzmán a été catégorique en avertissant qu’elle doit d’abord être stable dans tous les aspects de sa vie.

“Jusqu’à ce que je sois stable à cent pour cent, je ne mettrai jamais un être innocent au monde”, a déclaré la petite-fille de Silvia Pinal.

Frida Sofía a également abordé la question des abus sexuels et a profité de l’occasion pour révéler qu’elle intenterait des poursuites judiciaires, non seulement contre son grand-père mais contre sa propre mère.

« Déposer une plainte est le moyen de prouver les faits. Aujourd’hui, je réitère ma décision d’engager une action en justice contre Enrique et Alejandra Guzmán pour les différents événements auxquels j’ai été soumis et qui m’ont marqué, et ils m’affectent chaque jour de ma vie. Je cherche la justice pas la vengeance”, a déclaré la fille de l’interprète de “Faire l’amour avec un autre”. “Cela me fait profondément mal d’être dans cette situation purement légale et personnelle avec la femme que j’ai le plus aimée et qui m’a donné la vie.”

Enfin, Frida Sofía a appelé les victimes d’abus sexuels à se manifester, à demander de l’aide et à dénoncer leurs agresseurs.

“Si quelqu’un vous fait quelque chose que vous n’aimez pas, qui vous blesse et que vous avez peur qu’il ne vous croie pas, allez vers quelqu’un, criez dessus… ne la fermez pas.” dit Frida. « Je veux que les gens soient encouragés à dire la vérité. Ce ne sont pas que des filles, ce sont des garçons (…) C’est une douleur si forte que personne n’a à la porter », a-t-il conclu.