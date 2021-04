Frida Sofía accuse Enrique Guzmán d’abus sexuels, il réagit

Après les révélations de Frida Sofía, Enrique Guzmán a réagi via son compte Twitter où il s’est interrogé sur la santé mentale de sa petite-fille. « Je suis très préoccupé par l’instabilité mentale de @fridasofia et la stupidité de @gustavoadolfo, un homme qui me connaît parfaitement », a écrit le chanteur.

Un autre qui a réagi aux déclarations de Frida Sofía était votre oncle Luis Enrique qui a écrit sur son compte Instagram: « Mon père est un gentleman et d’après les valeurs qu’il nous a enseignées, ses enfants peuvent confirmer que nous le connaissons mieux que quiconque », a-t-il aussi ajouté le hashtag #FridaMiente. Cependant, quelques minutes plus tard, le commentaire a été supprimé.

Giordana Guzmán, fille de Luis Enrique, a répondu à son père: « C’est pa inutile, les namas ajoutent plus de carburant au feu, ce n’est pas pour défendre Frida, mais pour faire plus de pet. »

Commentaire de Luis Enrique Guzmán (Instagram)

En outre, la chanteuse a récemment évoqué les déclarations de sa petite-fille, soulignant qu’elle ne portait pas le nom de famille paternel (Moctezuma) parce que son grand-père a confronté son père, Pablo Moctezuma, sous la menace d’une arme, ce qui a poussé sa mère, Alejandra Guzmán, à décider de enregistrez-la uniquement avec son nom de famille.

« Ne faites pas trop attention à elle, car demain elle dit qu’elle est la première chanteuse du Metropolitan Opera House », a déclaré Enrique à l’émission Sale el sol à propos de cette situation. Respecto a si, a pesar de todo lo dicho, sigue considerándola parte de su familia, Enrique dijo que sí, « en su locura, pero bien, está bien. ¿Qué quieres que te diga? ¿Me gana la risa? Sí me gana le rire ». « Aller voir un hôpital pour voir comment elle va. Nous devrons aller la voir là où elle est énervée », a-t-il ajouté à propos de sa petite-fille.