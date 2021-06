Frida Sofía assure qu’Enrique Guzmán lui a offert de l’argent pour se réconcilier

in

En plus de ces déclarations, l’émission de divertissement Telemundo a promis de révéler d’autres confessions de la petite-fille de Enrique Guzman contre sa famille maternelle.

Il y a quelques jours sur son compte Instagram, la chanteuse a publié une vidéo dans laquelle elle a assuré que son intention lorsqu’elle intente une action en justice est de demander justice et non de se venger des événements auxquels elle a été soumise et que, a-t-elle avoué, la touchent tous. jour de leur vie.

En outre, il a également adressé des félicitations à Pablo Moctezuma: “Joyeuse fête des pères, papa mignon ! Merci de m’avoir tenu la main quand j’en avais le plus besoin. Merci de garder les pieds sur terre. Merci de prendre soin et d’aimer inconditionnellement tous vos enfants. Merci de toujours donner le meilleur de vous-même.

“Merci de m’aimer tel que je suis. Merci d’avoir fait entrer @beatrizpasquel dans ma vie. Merci d’être ma famille. Je t’aime”, a-t-il ajouté dans son message Sofia.