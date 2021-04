Frida Sofía dit que les choses ne vont pas bien avec Alejandra Guzmán

Selon Alejandra, «Frida était au programme pour promouvoir sa carrière musicale. Après un peu de théâtre et des larmes de crocodile, les producteurs de Despierta América nous ont contactés, la direction, pour lui demander si elle voulait répondre et s’ils pouvaient m’appeler « .

Déclaration d’Alejandra Guzmán. (Spécial)

Tout a commencé lorsque Frida a découvert que sa mère avait attrapé Covid-19. Il a donc décidé de mettre de côté ses différences et l’a appelée pour voir à quel point elle était en bonne santé. Cette fois, le chanteur a répondu.

La fille de l’homme d’affaires Pablo Moctezuma a déclaré dans « Despierta América » qu’avant de l’appeler, elle avait reçu un gentil message de sa mère, ce qui a contribué à adoucir encore plus les choses.

Quelques instants après avoir raconté son témoignage, Frida Sofía et le public ont été surpris, car Alejandra Guzmán elle-même a accepté de passer un coup de fil avec sa fille.

Au milieu de l’émission, elle a commenté: « Je la vois calme, je l’écoute très bien et je suis très heureuse parce que, toujours en tant que mère, on veut ça. Je pense que tout ce qui s’est passé peut être résolu et peut être fixé.

« Je suis de la meilleure façon, avec mon cœur, en essayant de lui donner du temps et de l’espace pour qu’elle puisse être heureuse et être elle, c’est la chose la plus importante », a ajouté Guzmán. Après avoir écouté le message d’Alejandra, Frida était totalement émue et sans se soucier de rien, elle a répondu: « Maman, pour être heureuse, j’ai besoin de toi dans ma vie. »

Tout le monde espère que cela a été le premier pas vers la réconciliation. Apparemment, le rêve de voir les deux chanteurs faire la paix une fois pour toutes est encore loin.