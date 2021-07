Frida Sofía n’a pas besoin de se rendre au Mexique pour poursuivre sa procédure judiciaire

in

“Je ne suis pas désolé, je sais: ils démonétisent YouTube (vidéos) à quiconque me défend. Le hashtag #YoTeCreoFrida a été complètement supprimé, et les gens l’ont déjà remarqué, le bandeau est déjà tombé , du pouvoir de la célébrité , le fanatisme, l’argent… c’est-à-dire, ils s’en sont déjà rendu compte, ce n’est plus si facile de faire taire des gens comme ça”, a déclaré le chanteur.

Frida assure que la famille Pinal-Guzmán veut la faire taire. (Agence du Mexique.)

Frida elle a accepté que sa mère n’ait pas envie de la voir. “Je n’ai pas besoin qu’elle m’aide parce que quand tu proposes de l’aide, ce n’est pas : ‘Viens avec moi et je t’aiderai’. vous devez demander de l’aide, je ne vous l’offrirai pas.” vous voyez le langage corporel de tous les entretiens, celui de Adèle (Micha) …

“Je pense qu’elle ne savait pas ce qui allait se passer dans cette interview, elle ne l’a pas imaginé, comme personne ne l’imagine, vous savez, mais cette question qu’elle a posée… ‘Comment savez-vous qu’elle ne l’a pas fait ?’. .. la réponse est là”, abondait Frida sofia.

L’interprète a répondu à ceux qui l’accusent d’avoir détruit la famille Guzman-Pinal: « La dynastie et le patronyme sont bons pour moi. Ce qui est bon, est bon et ce qui est mauvais, est mauvais. Si vous mettez un enfant au monde, vous le baignez, vous en prenez soin, vous l’élevez, si non, personne n’a demandé à naître.”

Finalement, Frida Elle a assuré que bien qu’entourée de tout le nécessaire, l’absence de sa mère la blessait toujours : “Et dans le cas des gens qui (disent) oui, il n’y a qu’une mère… quelle bénédiction. Vraiment, vous ne connais l’envie que j’avais de toutes les filles qui se plaignaient : ” Oh ma maman. ” Et j’étais comme ça : ” Ce que je donnerais “… Une fois (ils disaient dans le ballet) : ” Pourquoi lui ont-ils donné le rôle ? si personne ne vient la voir ? ‘”