Frida Sofía veut-elle se venger de son grand-père Enrique Guzmán?

. Frida Sofía assure qu’elle ne veut pas de vengeance mais de justice

Après que Frida Sofía ait officiellement annoncé qu’elle allait intenter une action en justice contre son grand-père Enrique Guzmán, qu’elle accuse de l’avoir prétendument agressée sexuellement depuis qu’elle était une fille de seulement 5 ans, il y a eu de nombreux «haineux» que la Mexicaine a dû visage dans les réseaux sociaux.

Et après avoir reçu toutes sortes d’insultes et d’attaques, de la part de ceux qui remettent en question la véracité de leurs plaintes, la fille de la chanteuse Alejandra Guzmán, a mis ses détracteurs contre sa poitrine et a précisé que ses déclarations contre les actes présumés de ceux qui en étaient victimes ne font partie d’aucun complot visant à se venger de leur propre famille.

Frida Sofía, qui a eu en même temps le soutien d’un bataillon d’internautes, qui non seulement croient à son histoire mais l’applaudissent aussi pour sa bravoure, ayant publiquement abordé un sujet aussi intime, a insisté sur le fait que son désir est de rendre justice.

La chanteuse de 29 ans a publié une vidéo sur son Instagram dans laquelle une fille offre son soutien et a assuré qu’elle espérait également servir d’exemple à d’autres victimes d’abus sexuels à signaler et que les adultes qui entendent des histoires similaires de leurs enfants, n’ignorez pas ou ne pensez pas qu’ils font partie d’inventions ou de problèmes de santé mentale.

«Je ne cherche pas la vengeance, je cherche la justice. Ce ne sont pas des crises de colère, ce sont des cicatrices sur l’âme. Je ne cherche pas de publicité, je cherche à élever la voix le plus haut possible pour ceux qui connaissent et ressentent et ont vécu la même chose », a déclaré la petite-fille de la légendaire actrice Silvia Pinal, après avoir partagé un message sur son réseau social.

Frida Sofía a déclaré qu’elle assumait cette situation comme une sorte de mission pour que les abus sexuels soient compris avec le sérieux qu’ils méritent, afin qu’il n’y ait plus de victimes qui souffrent en silence et que les auteurs fassent leur truc.

«Je cherche à enlever le bandeau du monde et à mettre fin à la normalisation des abus, de la violence et du machisme dont nous souffrons malheureusement et gardons le silence par honte et peur. ASSEZ! », A ajouté la fille de l’interprète de« Reine des cœurs », dont la publication en quelques heures a permis d’obtenir plus de 60 000« likes ».

L’explication de Frida Sofía sur le but de ses plaintes a suscité toutes sortes de commentaires, où la grande majorité a exprimé son soutien.

«La vérité fait mal, elle offense, elle pèse, mais c’est la seule façon de guérir,… et votre combat est juste, je soutiens votre combat. Seul le lâche se cache derrière un mensonge, et votre courage, votre force, faisaient défaut à cette famille », a commenté un fan de la chanteuse. Un autre a déclaré: «Comme j’aurais aimé avoir le courage et la force de crier au monde tant de dégâts causés pendant mon adolescence. Le silence tant de douleur ne nous permet pas d’être bien, il y a toujours un sacré souvenir dans un baiser ou une caresse (dans mon cas de mon mari) c’est quelque chose de très difficile. #Yositecreofrida ».

Parmi ceux qui doutent de l’honnêteté des plaintes de Frida, un internaute a déclaré: «Je ne vous crois pas, mais votre grand-père non plus, mais je ne suis personne pour juger, seuls vous et votre famille savez ce qui vous arrive, je sais. aux personnes qui insultent votre grand-père sans connaître la vérité. Qu’est-ce qui leur a donné le droit? Et un autre a ajouté: «Vous seul savez ce que vous avez dans votre vie, mais je vous dirais de laisser votre passé derrière vous et de vous consacrer à être heureux. Vous avez les armes pour avancer, montrez-vous que vous pouvez. Et autre chose: améliorez votre vocabulaire qui ne vous aide pas beaucoup pour que les gens ne vous jugent pas. Eh bien, tout le monde, mais votre vocabulaire laisse beaucoup à dire ».