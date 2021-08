Friday Night Lights sur Netflix : un drame incroyable pour adolescents

Jason Katims, le showrunner de Friday Night Lights, savait qu’il devait être judicieux lorsqu’il s’agissait de déployer le slogan le plus célèbre de son émission.

Le slogan, bien sûr, est « Des yeux clairs, un cœur plein, je ne peux pas perdre », un cri de ralliement qui unit d’abord l’équipe de football du lycée Dillon Panthers, puis l’équipe East Dillon Lions de la série, qui s’est déroulée de 2006 à 2011. Et une bonne nouvelle à la fois pour les fans de FNL et pour ceux qui n’ont pas encore regardé l’un des meilleurs drames pour adolescents de tous les temps – les 76 épisodes de la série sont de retour sur Netflix pour votre plaisir en streaming.

De tous les éléments que cette série stellaire a donnés au monde, aucun n’est peut-être aussi durable que “Des yeux clairs, des cœurs pleins, ne peuvent pas perdre”. C’est ce que vous dites lorsque vous êtes dos au mur et que vous ne savez pas ce qui va suivre, mais vous savez que vos amis sont à côté de vous. Et peut-être que cela suffira. Cette idée a trouvé un écho chez beaucoup de gens. Même Barack Obama l’a cité.

La première utilisation de “Clear Eyes” est dans le pilote de la série, écrit par Peter Berg, mais quand est venu le temps pour Katims de prendre en charge le déroulement de la série pour les 75 épisodes qui ont suivi, lui et les scénaristes ont choisi de garder le slogan sur le brûleur très arrière. Ils savaient quand ils en avaient besoin, il serait là pour eux. Et ça a toujours, toujours fonctionné.

“Vous deviez trouver ces moments importants et ne pas les utiliser dans chaque épisode et les utiliser tout le temps”, a déclaré Katims lorsque je l’ai interviewé en 2018. “Cela le rend emblématique d’une certaine manière. Regardez, ce sont les mots. C’est Kyle Chandler qui dit ces mots. Ce sont les visages de ces joueurs qui les lui répètent. C’est une combinaison de toutes ces choses.

Il existe de nombreuses raisons de recommander FNL, mais avoir un excellent slogan qui ne dépasse jamais son accueil est assez remarquable. Combien d’autres émissions de télévision ont réussi cela ? Ce qui caractérise ce slogan comme un morceau d’écriture vraiment fantastique, c’est à quel point «Des yeux clairs, des cœurs pleins, ne peuvent pas perdre» reflètent tant d’autres éléments qui font que ce spectacle mérite d’être recommandé.

Par exemple, considérons le ton de la série, qui est unique dans l’histoire de la télévision. La plupart des séries de petites villes offrent des pays des merveilles insolites que vous voudrez peut-être vous déplacer. (Pensez: Gilmore Girls, Schitt’s Creek.) La plupart des drames pour adolescents traitent soit des complications sexy des adolescents les plus chauds imaginables (pensez: Gossip Girl, 90210) Geeks, Veronica Mars). Et quand il s’agit de séries télévisées sportives… eh bien, avant FNL, la télévision n’avait pas vraiment fait beaucoup de séries sportives.

Ce que Friday Night Lights a accompli sur le plan sonore est extrêmement impressionnant. Dillon, au Texas, ressemble à un endroit réel, avec tout le stress qui existerait dans une petite ville de l’ouest du Texas, mais il ne va jamais si loin dans son réalisme qu’il en devient désespéré. Ses adolescents ont des complications sexy et se plaignent parfois des adolescents plus chauds qui les entourent, mais ils ne se sentent jamais définis par leur confiance ou leur maladresse. Ce ne sont que des adolescents, tâtonnant dans la vie et faisant parfois ce qu’il faut.

La représentation du football au lycée par la série a également une grande influence sur une multitude de séries télévisées qui ont suivi. Vous n’avez pas besoin de connaître une chose sur le football pour profiter du spectacle. (Honnêtement, si vous en savez trop sur le football, vous pourriez lever les yeux au ciel sur le nombre de matchs gagnés à la dernière seconde.) Mais vous devez connaître une ville où tout le monde se soucie d’une petite chose comme si sa vie en dépendait. dessus. Dillon, au Texas, aime le football au lycée presque autant qu’il aime Dieu ou l’Amérique. Que vous aimiez l’équipe ou que vous ne vous en souciiez pas, cela finit presque par être une déclaration politique.

Mon “ai grandi dans une petite ville du Midwest où le sport au lycée était une grosse affaire” est montré ici, mais : Lumières. Une grande partie de cela peut être attribuée aux acteurs, une formidable collection d’artistes en devenir qui comprenaient tout le monde, de Michael B. Jordan à Jurnee Smollett, de Taylor Kitsch à Zach Gilford. (Hollywood n’a jamais vraiment compris comment utiliser l’énergie Jimmy Stewart « aw shucks » de Gilford depuis la fin du FNL, mais cette énergie est montée à 11 dans le rôle du héros improbable du quart-arrière Matt Saracen.)

Ce spectacle ne concerne pas seulement les adolescents non plus. C’est aussi l’une des meilleures représentations télévisées des tenants et aboutissants d’un mariage long et réussi. Comme Eric et Tami Taylor, Kyle Chandler et Connie Britton sont parfaits en tant que deux personnes qui s’aiment beaucoup et l’expriment parfois mieux en se chamaillant affectueusement. La sauce secrète qui fait fonctionner FNL, c’est qu’il s’agit sournoisement d’un drame familial, où les Taylor sont père et mère d’une multitude d’adolescents dont la vie croise la leur. L’entraîneur Taylor est-il le Ted Lasso original ? Je ne vais pas le dire, mais vous pourriez!

Je ne vais pas m’asseoir ici et vous dire que Friday Night Lights est parfait. Ce n’est vraiment pas le cas. La deuxième saison, en particulier, a des intrigues désastreuses, dont l’une implique en fait un personnage commettant un meurtre. Cependant, cette saison se termine fort, et dans une montre marathon, les mauvaises choses seront terminées avant que vous ne le sachiez.

Les quatre autres saisons sont toutes étonnamment bonnes, et la finale de la série est l’une des meilleures de l’histoire de la télévision (et l’une des rares où cela ne me dérange pas une fin qui ne laisse aucune place à l’ambiguïté). Chandler et Katims ont remporté des Emmys pour leur travail lors de cette dernière saison, et ces récompenses étaient amplement méritées.

Que vous ne l’ayez jamais vu ou que vous vouliez simplement le revoir, Friday Night Lights est le régal parfait pour la fin de l’été. Bientôt, les terrains de football des lycées de tout le pays brilleront à la tombée de la nuit à la fin d’une autre longue semaine. Hors du terrain, les problèmes du monde demeurent. Mais sur le terrain, ils peuvent être décalés de quelques heures chaque semaine. Yeux clairs, cœurs pleins, vous connaissez la suite.

Friday Night Lights est en streaming sur Netflix. Il s’agit de 76 épisodes, la plupart d’une durée d’environ 45 minutes.

