Friday ‘Nite: Cet œuf de Pâques Fortnite Winterfest révèle la sombre vérité derrière Frozen Peely

Alors que Noël approche à grands pas, je voulais me concentrer le vendredi soir de cette semaine sur quelque chose de festif pour les vacances. Peut-être que je parlerais de l’histoire du Sgt. Winter, le Père Noël endurci au combat dans l’univers de Fortnite. Ou peut-être que je jetterais un œil aux meilleurs skins sur le thème des vacances à ce jour. Mais ensuite, je suis tombé sur un œuf de Pâques si amusant, sombre et globalement étrange que j’avais l’impression que seul Fortnite pouvait réussir, et quelque chose qu’aucun fan de Fortnite ne devrait manquer. Dans le monde de Winterfest, il semble que Crackshot soit définitivement sur la liste des vilains.

Si vous avez suivi l’histoire de Save The World, vous savez peut-être que Crackshot, le personnage de casse-noisette, est tristement célèbre pour le sadisme. L’homme a monté un faux complot d’enlèvement juste pour amener tout le monde à se plier à sa volonté festive. Lorsque les joueurs ont découvert que Crackshot n’était pas seulement hors de danger, mais qu’il menaçait en fait de faire du mal aux otages qu’il avait pris s’ils ne répondaient pas à ses exigences pour un joyeux Winterfest, il est devenu clair que la noix avait clairement craqué une fois pour toutes.

Passez un joyeux Noël de houx ou autre.

Finalement, les joueurs ont pu réprimer et désarmer Crackshot, peu de temps après avoir appelé la tête du Père Noël sur un plateau, mais uniquement grâce à un engagement sérieux envers ses attentes en matière de décor et de comportement de vacances. L’homme est déséquilibré, il l’a toujours été. Si jamais vous avez fait la queue pour une vente du Black Friday, Crackshot est le gars au premier rang qui a dormi là toute la semaine et est prêt à couper tous ceux qui cherchent la télévision avec une remise profonde qu’il regarde. Mais voici ce qu’Epic n’a pas révélé aussi clairement: la cabane en rondins de Crackshot, la maison annuelle des festivités hivernales, cache un sombre secret impliquant la banane anthropomorphe préférée du fandom Fortnite.

Au Winterfest de 2019, vous pouvez visiter la cabane de Crackshot pour déballer des cadeaux, jouer avec certaines des décorations et simplement vous imprégner des vibrations de décembre. C’est une scène agréable, à l’exception du regard troublant qui viendrait du dangereux hôte assis près du feu. Mais derrière lui se cache un plus grand secret, qui n’aurait de sens qu’aujourd’hui, deux ans plus tard.

Vu à l’extérieur de sa fenêtre, regardant à l’intérieur comme un enfant qui regarde dans le magasin de jouets, se trouvait Peely. Peut-être que Peely était considéré comme une intrusion, ou peut-être qu’il se promenait simplement, n’ayant pas l’air assez festif pour répondre aux attentes de Crackshot concernant l’esthétique du Winterfest. Quelle que soit la raison, il semble que Crackshot soit revenu à ses racines de prise d’otages. Peely a apparemment été kidnappé par Crackshot et mis sur la glace, d’où les débuts de Polar Peely cette année.

Tout convient certainement au récit, mais si vous avez besoin de plus de preuves, considérez que Peely est en train de dégeler près du feu dans la cabane de Crackshot, sauf que Crackshot lui-même semble avoir été usurpé par le Sgt. Hiver. Il semblerait que le donateur de cadeaux militaristes ait riposté sur le casse-noix, par vengeance (ou simplement par auto-préservation) lorsque Crackshot a ordonné sa disparition prématurée.

Certains pourraient suggérer que le Crackshot que nous voyons dans Save The World n’a aucune incidence sur celui que nous trouvons dans la bataille royale, car ce sont des scénarios distincts. Je pense que ce que nous voyons vraiment, c’est un Crackshot qui a révélé ses tendances sadiques, et un autre qui le dissimule toujours comme Dexter Morgan qui se présente pour travailler au poste de police du métro de Miami.

Crackshot a un passager noir, et il serait sage de porter votre meilleur pull en tricot et de préparer votre meilleur lot de biscuits en forme de canne à sucre pour rester sur sa belle liste. Avec le sergent. L’hiver revendique la cabane de Crackshot, les loopers peuvent être à l’abri du dévouement tordu de Crackshot aux vacances – mais pour combien de temps ? Bonnes vacances et rendez-vous dans la nouvelle année avec plus de discussions sur l’histoire de Fortnite !

