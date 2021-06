Fried pour défier Crist pour la nomination au poste de gouverneur démocrate de Floride, droit de faire face à DeSantis ⋆ .

La commissaire à l’agriculture de Floride Nikki Fried, la seule démocrate à occuper un poste dans tout l’État, a annoncé mardi qu’elle entrait dans la course pour renverser le gouverneur républicain sortant Ron DeSantis en novembre 2022.

“Nous pouvons mettre fin à deux décennies de corruption visant à bloquer votre volonté et votre vote sur les soins de santé, les salaires, l’éducation, la justice, l’environnement, la marijuana et l’égalité des chances”, a déclaré Fried dans une vidéo annonçant sa candidature. « Nous pouvons construire un État qui vous redonne le pouvoir, une économie qui récompense le travail acharné par la prospérité, pas la pauvreté ou la stagnation. »

Fried, 43 ans, était président du corps étudiant de l’Université de Floride, défenseur public adjoint, avocat de la défense en forclusion et lobbyiste de premier plan pour l’industrie de la marijuana avant de se présenter au poste de commissaire à l’agriculture de l’État en 2018.

Elle est la deuxième démocrate à lancer un chapeau dans le ring de 2022.

L’ancien gouverneur républicain et actuel représentant démocrate des États-Unis, Charlie Crist, 64 ans, de Tampa, a annoncé le mois dernier qu’il se présenterait à nouveau comme gouverneur en 2022.

Fried a sévèrement critiqué DeSantis depuis que les deux ont pris leurs fonctions après les élections de 2018. Elle a appelé à une enquête fédérale sur la façon dont son administration a distribué les vaccins COVID-19 et, mardi, a qualifié le gouverneur de « sans cœur » pour avoir signé une interdiction des athlètes transgenres.

« Ceux qui sont au pouvoir feront tout le mal qu’il faudra pour y rester. Mais j’ai passé toute ma vie à affronter ce système. Je n’ai pas peur. Je suis testé. Je suis prêt », a déclaré Fried.

L’Association des gouverneurs républicains a déclaré que “personne n’est choqué” par l’annonce de Fried et a déclaré qu’elle “avait une longue tâche devant elle”.

“Malgré ses tentatives désespérées de revendiquer et de nettoyer le terrain plus tôt cette année, Fried doit maintenant convaincre les démocrates de Floride qu’elle mérite leur soutien, tout en évitant les questions sur ses liens personnels et financiers avec les industries qu’elle réglemente”, a-t-il déclaré. “Prenez votre pop-corn, car celui-ci va être amusant à regarder.”

Le Parti républicain de Floride a qualifié Fried de « lobbyiste de verrouillage » qui « a tenté de fermer des écoles de Floride et a tenté d’annuler le décret du gouverneur DeSantis pour ramener nos enfants en classe ».

Le comité d’action politique (PAC) de Fried Florida Consumers First avait des contributions de 1,51 million de dollars le 30 avril, selon la Division des élections de l’État. Elle a ouvert un compte de campagne séparé mardi.

Depuis le 4 mai, date à laquelle Crist a annoncé sa candidature, son PAC des amis de Charlie Crist a collecté 762 503 $ auprès de 41 donateurs, selon le PAC. En tant que candidat fédéral au cours des trois derniers cycles électoraux, il n’a rétabli un comité politique d’État que le mois dernier.

Plus de 300 000 $ des contributions proviennent de la donatrice du sud de la Floride, Barbara Stiefel, et des avocats Françoise Haasch et Michael Trentalange, qui ont chacun rédigé des chèques de 100 000 $.

Au cours de la même période, le PAC de Fried a collecté 116 405 $ en plus de 800 contributions. Le plus important était un don de 40 000 $ du comité Floridians for Economic Advancement.

La sénatrice Annette Taddeo, D-Miami, la colistière de Crist dans sa candidature ratée au poste de gouverneur de 2014, a déclaré la semaine dernière qu’elle envisageait également une candidature au poste de gouverneur.