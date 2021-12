Friendly Fires participera à la collecte de fonds multi-artistes ‘Shelter Me’ Dance

Groupe de rock indépendant britannique Feux amis sont parmi les actes à l’affiche alors que les groupes de campagne musicale caritative Beats For Beds et LIVEFORLOVE co-organisent trois événements de danse Shelter Me ce week-end prochain, dans trois villes d’Angleterre, afin de collecter des fonds pour l’association caritative Shelter.

Les nuits, à Manchester, Londres et Leeds sont organisées à l’appui de Le travail acharné de Shelter au nom de ceux qui n’ont pas de foyer. Ils présentent certains des noms les plus excitants de la musique électronique, notamment Scruff Dug et PBR Streetgang.

On estime qu’environ 280 000 personnes sont sans domicile au Royaume-Uni. Shelter aide plus d’un million de personnes par an aux prises avec un logement insalubre ou l’itinérance, et fait campagne pour l’empêcher en premier lieu. La période précédant Noël étant une période particulièrement difficile à la fois physiquement et mentalement, Beats For Beds et LIVEFORLOVE co-organisent la série d’émissions avec les groupes musicaux et communautaires Paisley Dark, Club Solo et Jelly Legs.

Leur partenariat a déjà levé plus de 5 750 £ de financement essentiel pour Shelter, sur un objectif de 15 000 £. Vous pouvez faire un don pour ce total ici, et les événements seront diffusés sur MixCloud pour ceux qui ne peuvent pas y assister en personne.

L’initiative fait suite au succès de LIVEFORLOVE en collectant plus de 46 000 £ pour les banques alimentaires britanniques lors du premier verrouillage de 2020, puis 5 000 £ pour Afghanaid en septembre de cette année. La collecte de fonds a été organisée par des amis en mars 2020 et est devenue une initiative soutenue par certains des plus grands noms de l’industrie musicale britannique.

Les trois événements de collecte de fonds sont les suivants :

Vendredi 17 décembre : The Carlton Club, Manchester

Scruff Dug (Mr Scruff b2b Ruf Dug) avec MC Kwasi

Samedi 18 décembre : Werkhaus & Cafe1001, Londres

Feu amical, Rex The Dog, Jaye Ward, Justin Robertson, Tia Cousins

Dimanche 19 décembre : Belgrave Music Hall, Leeds

PBR Streetgang, Man Power, Ralph Lawson

