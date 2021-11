Friends Adult dry pants dévoile la jambe numérique de sa campagne ‘Azadi Mubarak’

La marque a actuellement publié deux des quatre vidéos numériques.

Friends Dry Pants, la marque phare de Nobel Hygiene, a déployé le volet numérique de sa campagne pour la liberté « Azadi Mubarak ». Selon l’entreprise, la campagne vise à faire connaître des histoires de personnes souffrant d’incontinence de différents horizons qui ont adopté des couches pour adultes.

La série fait revivre des histoires vraies de femmes et d’hommes de différents horizons, qui ont souffert d’incontinence. Il capture comment la peur a eu un impact sur leur vie quotidienne au travail et, à son tour, a entravé leur confiance en eux pour s’en remettre. Les protagonistes révèlent également comment l’utilisation de pantalons secs pour adultes les a aidés à combattre leurs soucis.

Les quatre vidéos animées capturent l’histoire d’un enseignant, d’un homme d’affaires, d’un agent de la circulation et d’un humoriste, respectivement, qui racontent comment de petits problèmes de la vie réelle comme un éternuement, soulever un poids lourd, entraînent des fuites d’urine et de l’embarras sur leur lieu de travail. . La marque a actuellement publié deux des quatre vidéos numériques.

Azadi Mubarak a été notre principale communication pour sensibiliser à l’incontinence chez les personnes âgées, a déclaré Kartik Johari, vice-président – marketing et commerce électronique, Nobel Hygiene. « Il est important que ce dialogue se poursuive alors que nous les encourageons à briser les tabous et à vivre leur vie avec les Azadi qu’ils méritent. La campagne numérique le rapproche de chez soi et met en lumière les défis quotidiens auxquels sont confrontés les hommes et les femmes qui luttent contre les effets de l’incontinence », a-t-il ajouté.

« Pour nous, chaque user story est une grande histoire. Au cours de notre recherche stratégique sur la marque, nous avons entendu tellement d’exemples uniques que nous voulions les partager avec le monde entier. Pour une personne souffrante, plus elle entend parler d’autres personnes confrontées au même problème, plus elles se sentent : « Mere jaise aur bhi duniya mein hai, aur voh apni problem solve kar rahe hai. » Nous voulons leur inspirer confiance », a déclaré Navin Talreja, co-fondateur de The Womb.

Lire aussi : Sunstone Eduversity s’associe à Alekhya Chakrabarty à la tête du marketing

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.