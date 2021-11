Il n’est pas rare que des émissions de télévision populaires puisent dans l’esprit des fêtes de fin d’année.

L’Action de grâce est l’une des fêtes les plus en vedette, avec des personnages confrontés à la fois à des drames tendus et à des bouffonneries comiques.

Cette année, USDish a compilé une liste des épisodes télévisés sur le thème de Thanksgiving les plus recherchés, en utilisant les chiffres d’audience et les données IMDb.

Pas de surprise, la sitcom bien-aimée « Friends » est non seulement en tête de liste, mais la domine, remportant 10 des 15 meilleurs emplacements.

Selon USDish, « The One with the List » est l’épisode de Thanksgiving le plus recherché.

C’est le huitième épisode de la deuxième saison, avec Ross faisant équipe avec Chandler et Joey pour décider avec laquelle des deux femmes de sa vie – dont Rachel – il devrait finalement être.

Pendant ce temps, Monica se bat avec un substitut de chocolat synthétique après avoir obtenu un nouvel emploi, Phoebe écrit une chanson sur le triangle amoureux de Ross et Rachel découvre la liste des avantages et des inconvénients, préparant leur avenir sur de la glace mince.

Le numéro 2 sur la liste va à l’épisode « Seinfeld » « The Mom and Pop Store », qui voit Jerry essayer de savoir s’il a été invité à la fête annuelle d’un ami avant Thanksgiving, tandis que Kramer travaille pour sauver une petite entreprise et Elaine permet à M. Pitt de participer au défilé de Thanksgiving de Macy.

Les épisodes « Friends » « The One with the List » est l’épisode télévisé sur le thème de Thanksgiving le plus regardé, par USDish. (Photo de Robert Isenberg/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via . via .)

« Friends » reprend ensuite la liste des numéros 3 à 10 avec « Celui avec le football », « Celui avec Chandler dans une boîte », « Celui avec l’autre sœur de Rachel », « Celui avec la rumeur », « Celui avec tous les Thanksgiving », « Celui où l’opprimé s’échappe », « Celui avec le Thanksgiving tardif » et « Celui où Ross s’est défoncé ».

À la 11e place se trouve « The Thanksgiving Decoupling » de « The Big Bang Theory ».

« Friends » apparaît à nouveau comme n°12 avec « Celui où Chandler n’aime pas les chiens ».

La liste est complétée par « Ignorance is Bliss » de « House », « Belly Full of Turkey » de « How I Met Your Mother » et « Pilgrim Rick » de « This Is Us ».

« The One with the List » voit la relation de Rachel et Ross prendre un coup rapide. (Photo de Robert Isenberg/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via . via .)

USDish a également compilé des données sur l’émission télévisée la plus recherchée de chaque État sur Thanksgiving, « Friends » étant la première recherche dans 18 États, dont la Californie et le Texas.

« This is Us » a dominé dans 15 États, dont beaucoup dans le Sud et le Midwest. « Seinfeld » (9) et « The Big Bang Theory » (6) ont pris le contrôle de plusieurs États, tandis que « House » a été fortement fouillé en Alaska et à Washington, DC

New York était le seul État dans lequel « How I Met Your Mother » était l’émission la plus recherchée.