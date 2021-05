Friends lance un aperçu; arrivera au Mexique avec HBO Max en juin – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Après de nombreux retards, vient le teaser de l’une des premières télévisées les plus attendues de l’année: celle des retrouvailles des protagonistes de Friends. Les retrouvailles de Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow et David Schwimmer ont été l’un des moments les plus attendus par les fans et peuvent être vus sur HBO Max en juin.

Le teaser montre Ross, Rachel, Phoebe, Chandler, Monica et Joey dos tourné, marchant dans une rue la nuit, dans ce qui semble être le tournage de la fiction emblématique. En arrière-plan, une version mélodique du thème iconique “Je serai là pour vous” des Rembrandts est entendue.

Et dans ces retrouvailles, il y aura un bon nombre de guest stars comme David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott. Gould, Kit Haringtn, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Whiterspoon et Malala Yousafzai.

«Cela a été incroyable. C’était très émouvant. C’est une réunion improvisée, mais nous étions sur la scène 24 pour la première fois, nous tous, depuis environ 17 ans. J’ai une mauvaise mémoire, mais tout ce que j’avais oublié est revenu. C’était génial. Ça a été très amusant. Il y aura beaucoup de surprises spéciales, et c’était fantastique », a déclaré Cox dans l’émission Ellen DeGeneres à propos du tournage de la mythique réunion de sitcom.

Source: Cependant