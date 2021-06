Friends: Les 8 moments les plus mignons de Monica et Chandler de toute la série

Quand Chandler admet qu’il aime Monica (Celui que tout le monde découvre – Saison 5)

Ce n’est que quelques épisodes plus tard, dans “The One Where Everybody Finds”, que nous entendons une déclaration d’amour de la part des deux dans Friends. Dans cet épisode, Phoebe et Rachel, qui ont déjà compris la relation secrète de Monica et Chandler, élaborent un plan pour que Chandler la révèle, et le couple eux-mêmes savent qu’ils le savent, alors ils élaborent également un plan pour les déranger.

Chandler, cependant, craque sous la pression et admet à tout le monde qu’il aime Monica – pour de vrai, cette fois. Monica sort une seconde plus tard et admet qu’elle l’aime aussi, le scellant avec un baiser, au grand plaisir et à la surprise de leurs amis, qui pensaient que c’était juste une sorte de liaison.