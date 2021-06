Friends Reunion: Comment l’un des moments les plus émouvants de la spéciale a été presque ruiné

Une grande raison pour laquelle Friends: The Reunion fonctionne si bien est à cause de la vision du réalisateur Ben Winston, qui avait des idées très claires et actuelles sur la façon de réunir à nouveau les six stars bien-aimées. Ainsi, avant que quiconque – David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox et Matt LeBlanc – n’arrive, Winston a comploté pour que les choses se déroulent comme le public les voyait, les acteurs se présentant un à la fois, avec chaque mini -réunion étant enregistrée comme cela s’est passé. Mais les objectifs de Winston risquaient de dérailler après avoir réalisé que chacune des remorques de l’acteur étaient toutes garées les unes à côté des autres, ce qui rendait beaucoup plus probable que les acteurs se heurtent avant d’apparaître devant la caméra.