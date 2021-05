Friends Reunion diffusera en Inde le 27 mai; voici comment vous pouvez le regarder

La plate-forme OTT a récemment annoncé que l’épisode Friends Reunion sera diffusé exclusivement sur sa plate-forme pour les fans du pays.

«Les Indiens pourraient-ils être plus heureux? Oui, l’une des sitcoms américaines les plus populaires que de nombreux milléniaux chérissent est de retour avec une réunion et les fans indiens peuvent également la regarder. Il ne fait aucun doute que les gens attendent avec impatience une réunion d’amis, cependant, une certaine déception a été ressentie car la réunion d’amis devait être diffusée exclusivement sur HBO Max. Étant donné que beaucoup de gens ici n’ont pas accès, les amoureux des amis en Inde peuvent regarder la réunion de leur casting préféré sur ZEE5.

La plate-forme OTT a récemment annoncé que l’épisode Friends Reunion sera diffusé exclusivement sur sa plate-forme pour les fans du pays. En effet, un moment d’émotion immense ainsi que d’anticipation parmi le public indien.

Ce qui est plus intéressant, c’est que six amis qui sont à nouveau ensemble depuis plus d’une décennie parleront également des événements les plus célèbres et les plus controversés qui se sont déroulés dans le spectacle. D’après l’apparence de la bande-annonce publiée, il semble que Ross et Rachel fassent une pause ou non, il sera enfin répondu après 17 ans. La réunion de sitcom américaine sera présentée en première aux États-Unis et sur d’autres marchés internationaux le jeudi 27 mai.

Comment les fans indiens peuvent le regarder

ZEE5 diffusera l’émission simultanément avec les États-Unis et le monde le 27 mai à 12h32. Afin de regarder la projection spéciale, les utilisateurs devront avoir accès à ZEE5. Manish Kalra, directeur commercial de ZEE5 Inde, a souligné dans une note de presse que la plate-forme avait reçu une réponse écrasante du public indien en annonçant la projection de Friends Reunion. La société a déployé une offre spéciale de visionnage illimité qui devrait être souscrite au moins 12 heures à l’avance avant leur diffusion. Selon l’entreprise, cela permettra aux utilisateurs d’avoir une expérience transparente.

Pendant ce temps, la sitcom américaine Friends est sortie en 1994 et après 10 saisons, la série s’est terminée en 2004. Les six membres de la distribution principale Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer reviendront à « la scène sonore originale de la comédie emblématique, Stage 24, sur Warner Bros. »

Outre les cas réguliers, le spectacle mettra en vedette une foule d’apparitions spéciales, notamment BTS, Justin Bieber, David Beckham, Cindy Crawford, James Corden, Cara Delevingne, Elliott Gould, Lady Gaga, Larry Hankin, Kit Harington, Thomas Lennon, Mindy Kaling, Tom Selleck, Christina Pickles, Maggie Wheeler, James Michael Tyler, Reese Witherspoon et Malala Yousafzai.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.