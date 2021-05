Friends: The Reunion, a déjà une date de sortie sur HBO et sa bande-annonce | Divertissement

Un cadeau nostalgique pour les fans de l’une des séries les plus populaires de l’histoire. Ses protagonistes se retrouveront dans un programme spécial très émouvant, plein de surprises.

Ont réussi 27 années depuis la première de la série mythique Amis. Ce n’est pas la meilleure façon de commencer une histoire comme celle-ci, car elle nous fait immédiatement sentir vieux. Ou peut-être que oui. Après tout, c’est de ça qu’il s’agit Amis: La Réunion. Pour se souvenir de l’ancien temps et renouer avec de vieux amis que vous n’avez pas vus depuis des années.

Amis: La Réunion est un programme spécial qui, pour la première fois depuis la fin de la série, en 2004, réunira tous ses protagonistes. le 27 mai sur HBO Max. En Espagne, nous n’avons toujours pas de date.

Pour fêter cette annonce, HBO a publié ce teaser, mais ne vous attendez pas à voir grand-chose, car ils veulent tout enregistrer pour la spéciale:

Heureusement, ils ont révélé des informations sur ce qui nous attend.

La présence de les six principaux: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt LeBlanc.

Ils seront accompagnés d’une très longue liste d’invités célèbres. Des fans de la série aux personnalités qui étaient enfants ou qui n’étaient même pas nées lors de la diffusion de Friends, entre 1994 et 2004, même si elle a été remplacée à l’infini sur un grand nombre de chaînes.

Ceux-ci sont certaines des célébrités qui seront à la réunion: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Tom Selleck, Malala Yousafzai, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon et Christina Pickles.

Une bonne opportunité de souvenez-vous des moments les plus émouvants et amusants de la série… et de voir comment les protagonistes ont vieilli, que cela a aussi sa curiosité pour beaucoup de gens …

Amis est une série humoristique qui raconte la vie de six amis qui vivent (parfois) ensemble et font équipe. Difficile 10 saisons et il a été diffusé entre 1994 et 2004. Il est considéré comme l’une des meilleures séries de l’histoire. Ou du moins, l’un des plus populaires.

Vous pouvez actuellement voir Amis sur HBO Espagne. Vous pouvez également le conserver pour toujours sur Blu-ray et DVD.