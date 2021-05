Friends: The Reunion Streaming: Comment regarder l’intégralité du spécial en ligne

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Dix-sept ans et quelques jours après avoir quitté leur appartement emblématique et rapproché de l’une des sitcoms les plus réussies de l’histoire de la télévision, les acteurs de Friends se sont réunis pour un événement spécial que les fans attendent de voir depuis très longtemps. . Que vous soyez un fan de la série NBC lors de sa diffusion initiale, ou que vous vous soyez associé à la comédie via des rediffusions ou sur Netflix une fois sa diffusion terminée, vous vous demandez peut-être comment et où regarder le streaming spécial de la réunion des amis.

Si tel est le cas, ne vous inquiétez pas, car nous avons mis au point un guide rapide vous montrant comment regarder l’événement très attendu ainsi que les 236 épisodes diffusés à l’origine sur NBC il y a toutes ces années.