Friteuse sans huile au design rétro à prix cassé : elle fait 3,5 litres et ne coûte que 37,99 euros | La technologie

Vous voulez une belle friteuse sans huile pas chère avec un design attrayant ? Alors cette offre vous intéresse : ce modèle au style rétro a une capacité de 3,5 litres et est en vente pour seulement 37,99 euros sur eBay.

De plus en plus de personnes souhaitent avoir une friteuse sans huile à la maison pour manger plus sainement et sans gras. La forte augmentation de la demande pour cet appareil au cours des derniers mois a entraîné l’épuisement du stock des modèles les plus populaires et, dans le même temps, une flambée des prix.

Heureusement, Si vous êtes attentif aux offres des magasins en ligne, vous pouvez trouver des bonnes affaires pour obtenir une friteuse sans huile pas chère. Cette friteuse Bear Diet en est un bon exemple : elle a une capacité de 3,5 litres et ne coûte que 37,99 euros, un prix des plus bas que l’on puisse voir sur le marché.

Si vous comparez des modèles depuis un certain temps, vous devez déjà savoir que Il est difficile de trouver des friteuses à air chaud pour moins de 40 euros. L’une des options les plus populaires avec un prix approximatif est le Cecotec Cecofry Compact Rapid Black qui coûte 39,90 euros, mais sa taille est beaucoup plus petite et ne permet pas à beaucoup de gens de cuisiner.

Friteuse sans huile de style rétro pour seulement 37,99 euros

Au lieu de cela, cette friteuse à air Bear a plus de capacité, ce qui vous permet de préparer de la nourriture pour plus de convives. Son panier fait 3,5 litres, assez pour cuisiner jusqu’à quatre portions en une seule fois.

En général, cet appareil a tendance à avoir un design peu attrayant, mais ce n’est pas le cas avec ce modèle. Il présente une esthétique de style rétro qui donnera de la personnalité à votre cuisine, fini en vert avec des boutons noirs et or.

Il dispose de température réglable entre 80 et 200 ºC et dispose d’une minuterie de 30 minutes avec arrêt automatique. Si vous n’êtes pas très clair sur la température et le temps corrects pour votre recette, un tableau avec les paramètres des principaux aliments est imprimé en haut.

La friteuse sans huile non seulement des frites, mais aussi des rôtis, des cuissons au four, des réchauffements et des déshydratations des aliments. Par conséquent, il unifie les fonctions de divers appareils et vous pouvez préparer toutes sortes de recettes, de la simple frite sans matière grasse à la pizza et aux gâteaux.

