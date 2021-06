Friteuse sans huile familiale à petit prix : pour 69 euros chez Amazon, et certifiée A+++ | Vie

Pour cuisiner plus vite et plus sainement pour toute la famille, les friteuses sans huile conquièrent la cuisine. Ce modèle Uten surdimensionné est en vente sur Amazon.

Ils permettent de cuisiner une grande variété de recettes, des entrées aux desserts et promettent une alimentation plus saine. Les friteuses sans huile sont en train de devenir la nouvelle révolution de la cuisine à domicile. Une façon de cuisiner les recettes habituelles, mais avec moins de matières grasses.

Pommes de terre, viandes, pâtes ou desserts, avec eux, vous pouvez obtenir des plats moins gras et avec plus de saveur en n’ayant pas besoin d’autant d’huile qui tue la saveur des produits. Si vous cherchez un modèle pour cuisiner de grandes quantités, ce modèle d’Uten bénéficie d’une remise de 28%.

Sur Amazon, vous pouvez acheter cette friteuse pour 69,98 euros, vous économisez jusqu’à 27 euros. La livraison est gratuite et vous parviendra entre 3 ou 4 jours ouvrés. Si vous êtes un client Prime, vous pouvez demander une livraison plus rapide si vous êtes pressé.

Si vous recherchez une friteuse sans huile, nous avons sélectionné les meilleurs modèles que vous pouvez acheter dès maintenant dans différentes gammes de prix.

L’une des choses les plus importantes à rechercher lors de l’achat d’une friteuse à air chaud est son efficacité énergétique. Ce modèle d’Uten a une efficacité A +++, donc il consomme très efficacement.

Ces appareils ne dépensent pas autant que le four, mais ils peuvent peser lourd sur la facture, il est donc pratique de l’utiliser aux heures les moins chères, à partir de 14h00 c’est une bande plate dans la nouvelle facture d’électricité et il faut peu de temps pour cuire les plats ne prendra pas autant de temps qu’avec le four pour que les aliments soient prêts.

Un autre détail intéressant de cette friteuse Uten est sa capacité de 6,5 litres. Depuis son écran tactile, nous pouvons régler la température, le temps et le mode de cuisson, le mettre en pause ou le redémarrer. Il comprend jusqu’à 8 types de cuisson : friture, pâtisserie, rôtissage… Atteint une température de 200 degrés.

Pour seulement 69,98 euros, c’est une option très bon marché, mais aussi complète avec laquelle vous pouvez cuisiner pour toute la famille en peu de temps et de nombreuses recettes moins grasses en se passant de l’huile comme méthode de cuisson.

