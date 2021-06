Friteuse sans huile Lidl’s Most Desired Friture, gril rotatif, cuisson au four, gratin et plus encore | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

La friteuse sans huile la plus convoitée de Lidl est enfin de retour. Nous parlons de la friteuse à air 9 en 1, qui combine neuf fonctions dans un seul appareil et a une grande capacité pour que vous puissiez cuisiner plus sainement pour toute la famille.

La friteuse sans huile est l’appareil à la mode et sur le marché, nous pouvons trouver d’innombrables modèles de différentes gammes de prix. Les plus avancées diffèrent en offrant plus de fonctions que les alternatives les plus basiques, car elles sont plus polyvalentes et vous permettent de préparer beaucoup plus de plats.

C’est le cas de la friteuse sans huile 9-en-1 Lidl, un appareil électroménager mis en vente en Espagne en juin dernier et qui a fait sensation. Il s’est vendu en quelques jours, et depuis lors, nous ne l’avions pas vue dans le bazar en ligne. Si vous attendiez son retour, nous avons une bonne nouvelle : vous pouvez déjà l’acheter pour 99,99 euros.

Et quelle est la particularité de cette friteuse à air chaud Lidl ? Eh bien, comme son nom l’indique, vous offre les fonctions de neuf appareils différents dans un seul appareil, vous économisez de l’argent et de l’espace dans la cuisine. Il est capable de frire, rôtir, griller, dorer, cuire au four, gratiner, rôtir, chauffer, cuire et déshydrater des aliments, le tout dans un seul appareil.

Comme vous pouvez le voir sur l’image en haut de cette actualité, son design ressemble plus à celui d’un four compact qu’à celui des friteuses diététiques conventionnelles. Il a une grande fenêtre avant transparente pour que vous puissiez voir ce que vous cuisinez à tout moment, sans avoir à l’ouvrir et à perdre de la chaleur.

Son seau intérieur offre une capacité de 10 litres, et vous offre la possibilité de placer trois grilles pour cuisiner à différentes hauteurs. Il comprend également un panier rotatif d’une capacité de 1,9 litre, une grille rotative, un set kebab avec 8 petites brochettes et une plaque à pâtisserie.

Dans la moitié supérieure de la façade, vous trouverez l’écran tactile pour contrôler cette friteuse sans huile. Il dispose de température réglable entre 40 et 200 ºC et il a aussi un minuterie réglable entre 0 et 60 minutes. Si vous préférez, incluez neuf programmes prédéfinis Ainsi, vous pouvez commencer à cuisiner en appuyant simplement sur un bouton.

