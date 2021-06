Friteuse sans huile pour seulement 60 euros sur Amazon avec un bon de réduction : courez, ils volent | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les friteuses sans huile balaient les ventes, en particulier les moins chères. Si vous en voulez un qui ne va pas dans le prix, en ce moment Amazon a une offre qui vous intéresse sûrement.

Comme vous l’avez probablement déjà remarqué, la fièvre des friteuses à air chaud a fait que les étagères – physiques ou virtuelles – en ont rapidement vidé, surtout celles qui se situent autour de 50-60 euros de prix, les moins chères.

Heureusement, les marques ne manquent pas pour couvrir l’augmentation de la demande, et l’une d’entre elles mise également sur toutes sortes d’appareils à bas prix. C’est IKOHS, qui vend sa friteuse sans huile pour seulement 60 euros sur Amazon, même si pour cela il faut appliquez d’abord le coupon de réduction de 11 euros qui est disponible.

Friteuse sans huile d’une capacité de 1,5 litre, idéale pour cuisiner à deux. Il se distingue par son design attrayant et est disponible en trois couleurs. Vous pouvez faire frire sans huile ou avec juste une cuillère à café, et il fonctionne aussi comme un four pour préparer des pâtisseries, gratinées ou dorées.

La marque elle-même vend cette friteuse sur son site Web encore moins cher, pour 49 euros, bien que pour de nombreux utilisateurs, il soit plus pratique de l’acheter sur Amazon pour une livraison gratuite et express, en particulier pour ceux qui ont Amazon Prime.

Il existe de nombreuses friteuses sans huile qui en valent la peine, même si celle-ci répond à tout ce que vous pourriez demander dans un modèle de base, avec une température réglable de 80 à 200 degrés et un plateau amovible parfaitement lavable.

Capacité ajustée et prix d’aubaine

Aujourd’hui, il est vraiment difficile de se procurer une friteuse sans huile pour ce prix, pour 50 ou 60 euros, et il y a peu de marques qui ont en stock des modèles qui évoluent dans ce segment de prix.

Ceux qui existent, comme celui d’IKOHS, ont une capacité plus ou moins limitée. Le panier a une capacité de 1,5 litre, assez pour quelques portions de frites, pour ne citer qu’un exemple.

Toutes les informations dont vous avez besoin avant d’acheter une friteuse sans huile pour ne pas vous tromper dans votre choix, nous avons également sélectionné les meilleurs modèles.

Si vous voulez des modèles d’un peu plus de capacité, vous devrez débourser 100 euros ou plus, et les friteuses à air de grande capacité sont de taille familiale, et cela se voit dans le prix.

Sur Amazon, il est en vente dans toutes ses couleurs, bien que les versions noir et rose soient vraiment bon marché, pas la blanche, sûrement beaucoup plus demandée pour des raisons purement esthétiques.

