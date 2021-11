Friteuses à air, Foodi, mixeurs, plus

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Pouvez-vous croire que le Instant Pot Duo Plus est en vente pour seulement 59 $ en ce moment! Ce modèle est la meilleure option en ce qui concerne les multicuiseurs de base. Mais que se passerait-il si vous pouviez utiliser un appareil similaire doté d’une fonction de friture à l’air intégrée et bien plus encore ? Amazon propose des offres incroyables Ninja Cyber ​​Monday pour 2021 que vous devez absolument consulter.

Il y a deux stars de la série cette année, et ce sont toutes deux des offres incroyables. Le premier est le Friteuse à air Ninja XL AF150, qui est une version plus récente et plus grande du Ninja AF101 que tout le monde adore. Il se vend 150 $ et ce prix est plus que juste. Pendant le Cyber ​​Monday 2021, cependant, il n’est plus que de 99,99 $. Ou, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez économiser encore plus sur un multicuiseur Ninja Foodi. Amazon offre une remise massive sur le Ninja FD401 Foodi Deluxe 8-Quart 12-en-1 Autocuiseur & Friteuse à Air que tout le monde aime. Il coûte 250 $, mais c’est à un nouveau prix bas historique de 139,99 $ pour le Cyber ​​lundi 2021 !

Offre Ninja Foodi Deluxe FD401

Tout le monde sait que les pots instantanés sont géniaux. Et tout le monde sait aussi qu’ils sont souvent en vente sur Amazon avec des remises intéressantes. Des tonnes de best-sellers sont à prix réduit pour le Cyber ​​Monday, comme le Instant Pot Duo Plus. Aussi bonnes que soient ces offres, vous voudrez peut-être d’abord envisager une autre paire de ventes sur les produits du principal rival d’Instant Brands.

La follement populaire Ninja Foodi OS301 était un modèle préféré des fans avec autant de notes 5 étoiles sur Amazon. Il a une capacité de 6,5 pintes et neuf modes de cuisson différents, mais la grande nouvelle est qu’il a quelque chose que vous ne trouverez jamais sur les modèles Instant Pot que nous avons mentionnés plus tôt. En plus de tous les modes de cuisson standard auxquels vous vous attendez comme la cuisson sous pression, la cuisson lente et la cuisson à la vapeur, le Foodi OS301 de Ninja est doté d’une friteuse à air intégrée !

Mais la bonne nouvelle, c’est qu’il a été remplacé par un modèle surdimensionné avec un tas de fonctionnalités supplémentaires ! Les Ninja Foodi Deluxe FD401 est un fantastique multicuiseur à 250 $ avec une friteuse à air intégrée. Il a beaucoup plus de capacité et tellement plus de fonctionnalités que l’ancien OS302. Et si vous vous dépêchez, vous pouvez accrocher cet incroyable four à friteuse à air et multicuiseur Ninja 9 en 1 pour seulement 139,99 $ au lieu de 250$!

Vous ne pouvez vraiment pas vous tromper avec cette offre Ninja Cyber ​​Monday. En fait, ce n’est pas vrai… vous pouvez vous tromper en prenant trop de temps et en passant à côté.

Faits rapides sur Ninja Foodi

Il va sans dire que le Ninja Foodi FD401 est l’une des meilleures offres Ninja Cyber ​​Monday de 2021. Voici quelques points clés à retenir :

Ninja Foodi est un autocuiseur multi-usage qui fait également croustiller Le Ninja Foodi Deluxe dispose d’un pot intérieur antiadhésif extra-large de 8 pintes. Il est également livré avec un panier de cuisson et croustillant de 5 pintes et une grille réversible de luxe à utiliser lors de la cuisson de petits repas Spécial Le couvercle de la friteuse à air ajoute la friture à l’air à la liste des huit autres modes de cuisson dédiés. -La technologie croustillante vous permet de cuire vos aliments dans l’autocuiseur, puis le couvercle croustillant spécial termine votre plat avec une finition brun doré croustillante plus rapide par rapport aux méthodes de cuisson traditionnelles Capacité de 6,5 pintes, casserole à revêtement antiadhésif, sans PTFE/PFOA et facile à nettoyer Capacité suffisante pour cuisiner pour toute la famille

Offres sur les friteuses à air Ninja pour le Cyber ​​Monday 2021

Il ne fait aucun doute que le Ninja Foodi FD401 est la vedette du spectacle cette année. 139,99 $ est un prix insensé pour un multicuiseur aussi populaire ! Il y a cependant beaucoup plus d’offres Ninja pour le Cyber ​​Monday cette année, et nous allons présenter les meilleures.

Tout d’abord, le Friteuse à air Ninja AF101 est la friteuse à air la plus recherchée sur Internet en ce moment. C’est un modèle compact et impressionnant de 4 pintes qui s’adapte bien à n’importe quel comptoir. Les gens l’aiment tellement — 25 000 avis 5 étoiles sur Amazon ne peuvent pas se tromper ! Heureusement, il est inclus dans les offres Ninja Cyber ​​Monday d’Amazon pour 2021.

Si vous voulez une friteuse à air Ninja géniale mais que vous avez une grande famille, l’AF101 n’est probablement pas pour vous. La bonne nouvelle est qu’il y a une offre encore meilleure sur le nouveau modèle plus grand !

Au lieu de l’AF101, consultez le Friteuse à air Ninja XL AF150. Ce modèle a 5,5 pintes d’espace et toutes les fonctionnalités que vous pourriez souhaiter. Il coûte 150 $, mais ce n’est que 99,99 $ pour le Cyber ​​Monday 2021.

Et last but not least, le filon mère. Ramasse le Four de comptoir 8 en 1 numérique Air Fry Pro Ninja SP201 cela coûte normalement 230 $ et vous ne paierez que 169,99 $. C’est certainement l’une des meilleures offres Ninja Cyber ​​Monday que nous ayons jamais vues.

Mélangeurs Ninja en vente pendant le Cyber ​​Monday

Si vous êtes à la recherche d’un mélangeur Ninja, il existe des offres vraiment impressionnantes Ninja Cyber ​​Monday en 2021. Notre préféré est certainement le Ninja SS101 Foodi Smoothie Bowl Maker & Extracteur de nutriments.

Il est idéal pour la préparation des aliments, les shakes, les smoothies et plus encore. Cette capsule d’alimentation de 1200 watts est dotée de la technologie Pulse qui vous permet de mélanger vos ingrédients aussi bien que vous le souhaitez. Il va au lave-vaisselle et comprend plusieurs accessoires. Ce chiot peut couper la glace comme si c’était du beurre !

Le Ninja SS101 est une bonne affaire à 120 $. Pour le Cyber ​​Monday 2021, cependant, ce n’est que 79,99 $ sur Amazon.

Vous pouvez également opter pour le Système de cuisine Ninja BN801 Professional Plus. C’est le roi des mixeurs Ninja ! Il a 72 onces de capacité et de puissance de broyage.

Vous pouvez également préparer des purées lisses. Cela a 1400 watts de puissance. Il existe des fonctionnalités Auto-IQ et un design moderne qui auront fière allure dans votre cuisine. Les tasses à portion individuelle ont un couvercle à bec verseur pour une alimentation plus facile. Ce système offre une remise importante pour le Cyber ​​Monday, alors profitez-en.

