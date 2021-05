Frito-Lay rappelle les chips Ruffles pour une raison étrange – .

Frito-Lay est l’un des plus grands fabricants de snacks de la planète. La société produit un grand nombre de produits différents dans une variété de saveurs et, pour la plupart, elle fait les choses correctement en matière d’emballage. Malheureusement, même les machines les mieux huilées ne sont pas à l’abri du hoquet de temps en temps. Un nouveau rappel émis par Frito-Lay en est un rappel. La société a publié un avis indiquant qu’elle procédait à un rappel volontaire de certains sacs de chips de marque Ruffles en raison d’une confusion dans le processus d’emballage. L’erreur a entraîné le conditionnement d’une saveur différente de chips dans des sacs pour les chips Ruffles All Dressed Up.

L’erreur semble mineure, mais le rappel a dû être émis en raison de la saveur des croustilles placées dans les mauvais sacs. Les chips sont une saveur qui inclut le lait comme ingrédient. Le lait est un allergène connu et peut provoquer des réactions assez graves chez les personnes qui y sont sensibles. Si une personne allergique au lait consomme les chips, elle pourrait faire face à de graves conséquences pour sa santé pouvant aller jusqu’à la mort. Ouais, c’est assez sérieux.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Frito-Lay a publié ce qui suit dans le cadre de son annonce de rappel:

Le rappel a été amorcé après qu’il a été découvert que certains sacs de croustilles Ruffles All Dressed étaient remplis par inadvertance d’une autre saveur de croustilles, exposant potentiellement les consommateurs à du lait non déclaré. Aucune réaction allergique liée à ce problème n’a été signalée à ce jour. Si les consommateurs ont une allergie ou une sensibilité sévère au lait, ils sont encouragés à ne pas consommer le produit et à le jeter immédiatement. Frito-Lay a informé la FDA de l’action.

La société ne dit pas exactement quel type de chips s’est retrouvé dans les sacs Ruffles All Dressed, mais quoi qu’il en soit, il contient du lait. Espérons que toute personne allergique au lait remarquera que les chips dans les sacs sont différentes de ce qui est indiqué sur l’emballage et évitera de les manger, mais cela ne peut être garanti. Les informations d’identification, y compris le code UPC et les codes de date, se trouvent sur le bulletin de rappel.

La société affirme que les puces ont probablement été vendues dans les entrepôts du Sam’s Club en Alabama, en Floride, en Géorgie, en Louisiane, au Mississippi, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Tennessee et en Virginie. La société affirme que les puces rappelées n’auraient été distribuées à aucun autre détaillant, ce qui signifie que les clients du Sam’s Club voudront être particulièrement vigilants à l’égard des puces qu’ils ont récemment achetées.

Frito-Lay fournit les informations de contact suivantes sur la page de rappel:

Les consommateurs possédant le produit mentionné ci-dessus peuvent communiquer avec les relations avec les consommateurs Frito-Lay au 1-800-352-4477 (de 9 h à 16 h 30 HNC, du lundi au vendredi).

Si vous avez acheté l’une de ces chips, il est conseillé d’éviter de les manger, surtout si vous avez une allergie aux produits laitiers ou au lait. Ils peuvent être jetés ou retournés en toute sécurité au magasin où vous les avez achetés. Vous pouvez également appeler le numéro ci-dessus pour discuter d’un remboursement si vous avez acheté des volants rappelés.

Top Deal du jour Comment avez-vous vécu sans cet ensemble d’accessoires brillant dans votre cuisine – maintenant 6% de réduction! Prix ​​courant: 31,99 $ Prix: 29,99 $ Vous économisez: 2,00 $ (6%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.