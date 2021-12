Frogwares taquine un changement de port de Sherlock Holmes : Crimes & Punishments

Image : Frogwares

Le développeur Frogwares a publié un tweet festif avec un indice pas trop subtil que l’un de ses jeux les plus célèbres pourrait se diriger vers Switch.

Le studio – célèbre pour sa longue lignée de jeux de mystère Sherlock Holmes, et plus récemment pour The Sinking City – a laissé un indice dans un tweet festif (promouvant principalement le titre non-Switch Sherlock Holmes: Chapter One) qui suggère Sherlock Holmes : Crimes et châtiments pourrait recevoir le traitement du port Switch dans un proche avenir.

Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, l’image d’accompagnement présente un appareil de type Switch griffonné sur le sol avec de la craie, avec « C&P » écrit à l’écran :

Joyeux Noël et bonne année à tous !🎄 Que tous vos souhaits se réalisent et que tous vos rêves prennent vie. Voici un petit cadeau de notre part. Nous avons 10 codes de jeu à donner. Si vous en aimez un, likez, commentez ou RT. Nous tirerons au sort les gagnants dans 42h. Rendez-vous en 2022 ! pic.twitter.com/fS1DNPFoSa – Frogwares (@Frogwares) 22 décembre 2021

Voyons cela de près, d’accord ?

Image : Frogwares

Ouais. Malgré ce fac-similé Switch comportant non pas un mais deux D-pads sur les deux Joy-Con, vous n’avez vraiment pas besoin d’être très Sherlock pour deviner la signification de cet indice. Même Watson pourrait obtenir celui-ci.

Si vous n’êtes pas familier avec le jeu, il a été lancé sur PC et consoles en 2014 et a été largement acclamé comme un jeu d’aventure/détective/mystère particulièrement bien. Il a actuellement une note très positive sur Steam, c’est donc une bonne nouvelle d’apprendre qu’il a été conçu pour un port Switch.

Faites-nous savoir ci-dessous s’il y a autre chose que cela pourrait signifier, et si vous êtes impatient de voir celui-ci arriver sur Switch.