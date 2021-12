Le directeur sportif du VfB Stuttgart, Sven Mislintat, a parlé ouvertement du Bayern Munich après que les Bavarois ont affronté son équipe 5-0.

« Nous étions bien dans le match en première mi-temps et en deuxième mi-temps aussi, jusqu’à la 60e minute. Ensuite, nous avons eu notre premier revers en encaissant le deuxième but, mais nous étions toujours dans le coup. Mais le Bayern est glacial. À la fin, on nous a donné une leçon », a déclaré Mislintat (tel que capturé par teamTALK). « Ils ont une qualité incroyable dans le dernier tiers. Nous n’avons pas à avoir honte. Le Bayern a la capacité de démanteler des équipes, pas seulement celles d’Allemagne. Ce n’est pas notre mesure, mais nous avons fait preuve de beaucoup de qualité pendant les 60 premières minutes.

Le Bayern Munich cherchera à démanteler une autre équipe cette semaine lorsqu’il affrontera Wolfsburg vendredi. Malgré le « mauvais état » actuel de Wolfsburg, le Bayern Munich est extrêmement défoncé et probablement un peu fatigué aussi, donc les choses pourraient ne pas être très faciles contre les Wolves.