From Out the Gloomy Rack ⋆ 10z viral

in

Les attentes de tout le monde envers Joanna ont été brisées, et les relations ont été mises à l’épreuve lorsqu’elle a été arrêtée, et son équipe juridique s’est battue pour prouver son innocence.

Il a fallu plus de 10 minutes sur Burden of Truth Saison 4 Episode 3 avant que quiconque ne sache pourquoi Joanna a été arrêtée.

Cela l’a fait réagir dans son infâme style Joanna, où elle est devenue agressive et argumentative.

Joanna a toujours été fière de sa carrière juridique, alors elle s’est mise en colère lorsque l’agent Cassidy l’a interrogée mais ne lui a jamais dit le crime.

Je ne suis pas ici de mon propre gré. J’étais assis dans ma maison avec ma famille de mon propre gré. Je suis assis ici maintenant parce que vous avez fait une descente dans ma maison au milieu de la nuit et m’avez arraché à ma fille de 5 mois. Jeanne

Je ne suis pas avocate, mais cela m’a semblé être du harcèlement. Joanna semblait plus nerveuse que d’habitude. Billy et Joanna ont dû être désespérés depuis qu’ils ont appelé l’un de leurs ennemis jurés à l’aide.

Quand Luna s’est présentée au poste de police, j’étais si heureuse. C’est la première fois que les sœurs interagissent cette saison. Dans ma critique de Burden of Truth Saison 4 Episode 2, j’ai mentionné que Luna était isolée. Joanna l’est aussi et a besoin du soutien de plus de personnes que Billy.

Luna a vocalisé qu’elle aiderait sa sœur tout comme Joanna l’a défendue dans la saison 2.

Je savais que tu ne me laisserais pas ici, alors j’espère que tu sais que je ne vais pas non plus te laisser ici. Lune

Bientôt, nous avons vu que Luna avait amené Nevin Page avec elle pour représenter Joanna, et il a appris que Joanna faisait face à des accusations de fraude à la sécurité pouvant aller jusqu’à 14 ans de prison. Regarder Joanna et Nevin Page travailler ensemble a été le clou de l’épisode.

Dans Burden of Truth Saison 3, ils se détestaient. Maintenant, Joanna a réalisé que Nevin fait tout ce qu’il doit pour gagner une affaire. Il est très semblable à elle-même, et ils ont presque formé un respect à contrecœur l’un envers l’autre.

Il s’est en fait battu pour elle lors de son enquête sur le cautionnement, affirmant à quel point il était injuste que Joanna ait été arrachée à sa fille de cinq mois et qu’on ne lui ait jamais donné de raison pour son arrestation.

Joanna était tellement épuisée qu’elle a presque aggravé les choses en faisant la leçon au juge, mais Luna et Nevin ont sauvé la situation.

Lorsque Joanna s’est rendu compte qu’Elise était derrière cette accusation, elle est devenue si vengeresse que Billy s’est inquiété. Joanna sentit qu’Elise lui enlevait tout ce qu’elle aimait, alors elle était déterminée à faire la même chose.

Aux yeux de Joanna, si le tribunal doit l’enlever à sa petite fille, alors Elise ne devrait pas avoir la chance d’être mère.

Elle est à la recherche de preuves qui ruineront les chances d’Elise d’adopter un bébé, quelles qu’en soient les conséquences.

Il était révélateur que Billy et Nevin essayaient d’empêcher Joanna de commettre une énorme erreur.

Je ne descends pas sans me battre. Si vous n’êtes pas prêt à faire ce qu’il faut, alors restez hors de mon chemin. Jeanne

Outre sa vengeance, Burden of Truth Saison 4 Episode 3, “From Out the Gloomy Rack”. a également exploré l’anxiété post-partum. C’est différent de la dépression, mais Joanna est encore plus perfectionniste depuis qu’elle a Cassidy.

Elle s’effondre littéralement en réalisant qu’ils devront renommer leur fille encore une fois car elle ne peut pas partager le même nom que l’officier qui l’a arrêté. Cela dérange Joanna de ne pas pouvoir s’engager dans quelque chose d’aussi important que de nommer son bébé.

Nous avons vu à quel point elle voulait gagner cette affaire parce que la pratique du droit est quelque chose dans laquelle elle excelle, et elle ne veut pas que quelqu’un lui enlève cela. Billy craignait qu’Elise ne gagne en se baissant au niveau d’Elise et Joanna revienne à son ancienne forme.

Il a promis de la soutenir, et ils se battraient ensemble.

Si vous voulez vous battre, battons-nous. Dieu sait que tu es doué pour ça. Mais j’ai besoin que tu saches que tu es plus que ça. Gamelle

Nous avons également vu le point de vue de Luna sur Joanna changer. Il est évident que Luna a toujours idolâtré sa sœur aînée, surtout depuis qu’elle l’a condamnée pour meurtre dans la saison 2.

Luna a répété à plusieurs reprises que la principale raison pour laquelle elle travaillait pour Nevin était de défendre Joanna puisque Joanna a influencé qui elle est devenue.

Joanna est ma sœur. Elle est la raison pour laquelle je suis qui je suis. Lune

La pauvre Luna a été dévastée après tout leur travail acharné lorsque la vérité est sortie.

Il semblait que Joanna avait signé un dossier, ce qui signifie qu’elle était au courant de la fraude à la sécurité. Qu’est-ce que cela va faire à la relation des sœurs?

Owen a également fait des progrès avec Kip sur Burden of Truth Saison 4 Episode 3. Owen en a-t-il même discuté avec Diane avant d’accueillir un adolescent ? Je pense que Kip a besoin de conseils, mais cela semblait être une décision conjointe d’un couple marié.

Owen semblait dans son élément en tant que père. Il voulait clairement joindre Kip et que Kip lui fasse confiance, mais Kip pleure toujours son père.

Il est évident que Kip n’a pas eu de véritable figure paternelle dans sa vie depuis un certain temps, car Kip a besoin d’argent pour racheter la montre de son père que son «oncle» détient Ramson.

C’est la seule chose que Kip a encore de son père. Qui fait ça à un adolescent ?

Owen a confronté l’oncle de Kip et lui a clairement fait savoir qu’il ne le reverrait plus jamais en lui tendant une liasse de billets.

On aurait presque dit qu’il achetait la montre et l’enfant, mais c’est probablement la première fois que Kip se sent en sécurité depuis longtemps.

Je veux être clair sur ce que j’achète. Vous ne reverrez plus jamais Kip. C’est ton au revoir. Owen

Pensez-vous que Diane sera d’accord pour accueillir un adolescent? Joanna a-t-elle vraiment signé ce brief, ou a-t-elle été de nouveau mise en place ? Comment cela affectera-t-il son cas et sa relation avec Luna ?

Chine dans TV Fanatics et faites-le nous savoir.

Faites-le nous savoir dans les commentaires, et n’oubliez pas que vous pouvez regarder Burden of Truth en ligne ici via TV Fanatic.

Le fardeau de la vérité est diffusé les vendredis à 8/7c.

Modifier Supprimer

Laura Nowak est rédacteur pour TV Fanatic. Suivez-la sur Twitter.