“From The Muddy Banks Of The Wishkah”: l’album live féroce de Nirvana

Nirvana ne nous a légué que trois albums studio au cours de leur vie commune, mais leur héritage a depuis été considérablement amélioré par un certain nombre de collections live publiées à titre posthume, parmi lesquelles MTV Unplugged In New York, Live At The Paramount et From The Muddy Banks Of The Wishkah .

Après le suicide tragique de Kurt Cobain en avril 1994, les membres survivants du groupe, le bassiste Krist Novoselic et le batteur Dave Grohl, avait l’intention de sortir ce qui est devenu MTV Unplugged… sous la forme d’un ensemble de deux disques intitulé Verse Chorus Verse, avec un album live entièrement électrique pour contrebalancer le cadre acoustique de leur performance MTV. Cependant, le couple a trouvé impossible de compiler ce dernier alors qu’ils pleuraient la perte de leur ami proche, alors alors que MTV Unplugged… a été largement acclamé en tant que sortie autonome en novembre 1994, son album sœur entièrement électrique a été temporairement retenu.

De The Muddy Banks Of The Wishkah peut être acheté ici.

Une force de la nature

Finalement compilé par Novoselic (qui a également fourni les notes de pochette), cet album live dont la rumeur est longue est finalement arrivé le 1er octobre 1996, lorsque Geffen Records a publié From The Muddy Banks Of The Wishkah. Un formidable yang au subtil yin acoustique de MTV Unplugged…, cette anthologie de 17 pistes couvrant toute la carrière (le titre faisant référence à la rivière qui traverse Cobain et la ville natale de Novoselic, Aberdeen, Washington) contient certaines des performances les plus incendiaires de Nirvana et nous rappelle que, lorsque tout s’alignait pour eux sur scène, ils n’étaient rien de moins qu’une force de la nature.

Bien qu’il ne soit pas séquencé par ordre chronologique, From The Muddy Banks Of The Wishkah offre aux fans la possibilité de retracer l’arc de la carrière de Nirvana via leur live en évolution rapide. Avec Chad Channing toujours derrière le kit, les premiers morceaux ici (London Astoria, décembre 1989, avec Nirvana soutenant Mudhoney et Tad) représentent l’abrasif Eau de Javel-la gamme de l’ère atteint un sommet précoce avec des versions presque là-bas du futur peu importe agrafes « Polly » et « Race ». À l’autre extrémité du spectre, les versions monumentales de « Heart-Shaped Box », « Milk It » et le déjà viscéral « Scentless Apprentice » témoignent de la puissance des derniers jours du groupe. In utero line-up, où ils ont été augmentés par le futur Foo Fighter Pat Smear à la deuxième guitare.

Surfer sur la crête d’une vague

Peut-être inévitablement, cependant, la magie opère vraiment sur les morceaux capturés à la fin de 1991. Avec Nevermind qui se répand dans le monde entier, Nirvana surfait sur la crête d’une vague, et l’énergie et l’excitation sont palpables sur chaque chanson tirée des concerts européens et américains. ils ont joué pendant cette période.

Jeter le gant sont des morceaux tirés d’un spectacle scintillant au Paradiso d’Amsterdam, avec les vedettes dont une version venimeuse de Bleach souligne « School » et un tumultueux « Lithium », sur lequel Cobain hurle sa gorge à vif.

Pourtant, même ces notables sont usurpés par un remarquable triplé de chansons datant de Del Mar Fairgrounds en Californie en décembre 1991. Lors de ce spectacle, Nirvana a joué sur un projet de rock alt. Piments forts rouges et rivaux grunge en plein essor Confiture de Perles, et, comme le rappelle Novoselic, leur set était « particulièrement agressif ». C’était aussi transcendant, car les superbes prises de “Drain You”, “Aneurysm” et “Smells Like Teen Spirit” de Muddy Banks suggèrent que Nirvana était tout simplement dans une ligue à part ce soir-là.

Prouvant que Nirvana est resté aussi populaire que jamais près de trois ans après la perte de Cobain, From The Muddy Banks Of The Wishkah a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 et a rapidement généré des ventes multi-platine. Des sorties captivantes telles que Live At Reading et le tout nouveau Live And Loud se sont depuis ajoutées à la discographie live posthume de Nirvana, mais From The Muddy Banks Of The Wishkah reste une écoute obligatoire qui, comme l’a si succinctement dit Rolling Stone, « récupère fièrement le fureur, puissance brute et écriture de chansons incroyable qui ont été presque enterrées sous le béguin d’analyses qui ont suivi la mort prématurée de Kurt Cobain.

De The Muddy Banks Of The Wishkah peut être acheté ici.