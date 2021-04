Fromage parmesan fumé Hunter Biden au lieu de crack

Les actions néfastes de Hunter Biden ont fait l’objet d’une interview de CBS dimanche matin. Bien que l’interview se soit largement concentrée sur ses antécédents louches, elle a touché l’ordinateur portable de Hunter Biden et une enquête menée par le ministère de la Justice sur ses impôts.

L’interview de Hunter Biden passe sous silence les problèmes les plus difficiles, comme cela est devenu une pratique courante dans les médias trompeurs, permettant au fils du président de former son propre récit concernant sa lutte contre l’abus d’opioïdes en relation avec son dernier livre, «Beautiful Stuff». Le livre a été critiqué pour être un «conte de rédemption banal et cliché» qui «blanchit» d’importants problèmes éthiques.

Les questions urgentes sur la manière dont le fils du vice-président Joe Biden a profité de la réputation de son père grâce à des accords de plusieurs millions de dollars avec des entreprises chinoises contrôlées par l’État et le géant gazier ukrainien Burisma Holdings ont été largement ignorées. La presse apologiste de Biden n’est pas intéressée à aller au fond des choses.

Hunter Biden, est-il sur le crack? était l’une des questions soulevées lors de l’entrevue. Non, mais il a fumé du parmesan dans le passé. Littéralement. C’est comme si vous le chauffiez et l’inhaliez.

«Vous vous réveillez certains matins – je ne devrais pas dire certains matins parce que vous venez de dormir 15 minutes à la fois – à la recherche de crack et de fumer ce que vous pourriez trouver?» Tracy – un journaliste de CBS – a demandé.

Hunter a déclaré: «J’ai passé plus de temps sur mes mains et mes genoux à fouiller dans des tapis en fumant quelque chose qui ressemblait à du crack. «J’ai probablement fumé plus de parmesan que quiconque – que quiconque que vous rencontrez, Tracy», dit le narrateur.

« Parce qu’il y aura des miettes là-dedans? » S’enquit Smith.

Il a répondu: «Oui, je suis resté 13 jours sans dormir, sans fumer du crack et sans boire de la vodka exclusivement pendant cette période.»

«Il y a une nouvelle enquête du ministère de la Justice sur vos finances», a déclaré Smith, sans donner plus de détails sur la nature scandaleuse de l’affaire. «Pouvez-vous me dire de quoi il s’agit? «Pouvez-vous dire quelque chose?»

« Je suis désolé, mais je ne peux pas. » Mais je peux dire ceci: je coopère pleinement », a-t-il répondu. «Et je suis totalement confiant, sûr à 100%, que je serai innocenté de tout acte répréhensible à la fin de l’enquête.»

«Êtes-vous complètement convaincu que vous serez autorisé?» s’enquit-elle, sa voix tremblante.

«J’en suis absolument convaincu. Et tout ce que je peux faire, c’est coopérer et avoir confiance dans le processus », a-t-il déclaré.

Avec les hommes d’affaires véreux et le système juridique américain, le fils de Joe Biden semble avoir bénéficié d’un traitement préférentiel de la part de son père au fil des ans. D’après ces entretiens superficiels, le traitement préférentiel dans les médias de masse est toujours en cours.