Front lance de nouvelles applications iOS pour garder les équipes en contact avec leurs clients en déplacement

Front est peut-être une application de messagerie dont vous n’avez jamais entendu parler ou utilisée auparavant, mais elle devient populaire parmi les équipes chargées de gérer les communications avec les clients. Front intègre les e-mails, les SMS, les outils de chat de sites Web et Twitter dans une seule plate-forme. Aujourd’hui, la société dévoile une toute nouvelle application iOS pour garder les équipes en contact avec leurs clients en déplacement.

Après l’année dernière, il est devenu très clair que le travail continuera à être plus distant que jamais. Ainsi, les outils que nous utilisons pour communiquer avec les clients et collaborer avec nos équipes (hum, e-mail) doivent suivre le rythme. L’e-mail n’est souvent pas un jeu en solo, en particulier pour les commerciaux, le succès client et le support. Cela implique d’obtenir une entrée interne, d’obtenir une deuxième paire d’yeux, de comprendre le contexte d’autres threads, et plus encore. Maintenant que nous avons atteint un pic de travail géographiquement éloigné, la question demeure : pourquoi la plupart des applications mobiles de messagerie rendent-elles si difficile le travail ensemble en déplacement ?

C’est pourquoi nous avons conçu l’application mobile de Front pour Android et iOS afin de permettre aux utilisateurs de travailler ensemble de manière naturelle et intuitive, non seulement sur leur ordinateur de bureau, mais aussi à partir de leurs smartphones. Ainsi, que vous et vos coéquipiers soyez dans la même pièce sur vos ordinateurs ou que vous travailliez à partir de vos téléphones distants de 1 000 kilomètres les uns des autres, il est facile de collaborer et vos clients bénéficieront de la meilleure expérience, quel que soit l’endroit d’où travaille votre équipe.