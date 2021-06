Frontex, la force frontalière de l’UE, paie le prix pour avoir “mâché plus qu’elle ne peut mâcher”, prévient le tribunal | Monde | Nouvelles

in

Et l’auteur du nouveau rapport accablant a déclaré que l’agence n’était pas prête pour un mandat considérablement accru qui la verra passer à 10 000 d’ici 2027. Leo Brincat, ancien ministre maltais des finances et du commerce, qui a rédigé le rapport, a déclaré Frontex, créée en 2004, ne s’acquittait pas efficacement de ses obligations essentielles de lutte contre la criminalité transfrontalière et l’immigration illégale.

Il a déclaré aujourd’hui lors d’une nouvelle conférence : « C’est encore plus inquiétant à un moment où Frontex se voit confier des responsabilités supplémentaires.

“Je pense que le principal problème était que Frontex mordait plus qu’il ne pouvait mâcher dans un sens.

“Ils ont subi de nombreux changements trop vite et maintenant ils en paient le prix.”

Depuis la crise migratoire de 2015, Frontex a étendu ses responsabilités d’agence de soutien et de coordination au contrôle opérationnel aux frontières.

M. Brincat a tiré la limite en qualifiant Frontex d’inadaptée à son objectif et a souligné que le rapport n’appelait pas à sa suppression.

Cependant, il a ajouté: “Il devrait résoudre ses problèmes pour son propre bien.”

« Les perdants nets n’étaient pas les parties prenantes mais Frontex elle-même.

“Frontex doit s’assurer que toutes les faiblesses sont corrigées dès que possible.”

Frontex a été créée en 2004 dans le but de répondre aux préoccupations frontalières du bloc, spécifiquement liées au terrorisme, à la traite et à la traite des êtres humains.

Depuis lors, son mandat s’est élargi, tout comme son budget, passant d’un peu moins de 16,5 millions de livres sterling en 2006 à près de 400 millions de livres sterling l’an dernier.

D’ici 2027, ce montant sera passé à 775 millions de livres sterling (900 millions d’euros).

Le rapport de la Cour conclut que Frontex n’a pas pleinement mis en œuvre le mandat qui lui a été confié en 2016, avec des doutes quant à sa capacité à mettre également en œuvre le nouveau rôle opérationnel qui lui a été confié il y a deux ans.

Frontex est également critiquée pour l’absence de rapports sur son efficacité et ses coûts, et pour son incapacité à analyser ses performances et l’impact de ses activités.

En avril, la Commission européenne a présenté une nouvelle stratégie comprenant un nouveau mandat pour Frontex, qui, selon la vice-présidente Margaritis Schinas, deviendra ainsi “l’agence de retour de l’UE”.

Grâce à ses pouvoirs accrus, Frontex pourra soutenir les pays de l’UE “à toutes les étapes du processus de retour volontaire et de réintégration, y compris le conseil avant le retour, le soutien après l’arrivée et le contrôle de l’efficacité de l’aide à la réintégration”.

Frontex nommera également un directeur exécutif adjoint pour diriger un département dédié aux retours, c’est-à-dire au rapatriement des demandeurs d’asile et des migrants dont les demandes de séjour à l’intérieur du bloc sont rejetées.

Catherine Woollard, directrice du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE), a déclaré à Euronews : « Il est très risqué de confier des rôles supplémentaires à Frontex, en particulier dans les pays tiers où les opérations de Frontex ont tendance à être assez opaques et où il existe un risque que Frontex gère une sorte de politique étrangère parallèle.

“Sur la question des retours, en particulier, nous savons que les opérations de retour sont un domaine particulier où il y a un risque de violations.”