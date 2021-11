Frontier réduit ses prévisions de revenus de 23%

La société britannique de jeux vidéo Frontier Developments a baissé de 23% ses prévisions de revenus pour les 12 mois se terminant le 31 mai 2022.

Dans une note aux investisseurs, la société a déclaré qu’elle rapporterait 100 millions de livres sterling pour l’année plutôt que l’objectif de 130 millions de livres sterling annoncé précédemment. Cela est dû – en partie – aux ventes de Jurassic World Evolution 2 « inférieures aux attentes » sur PC, tandis que la console était largement conforme aux prévisions.

La société poursuit en notant qu’elle prédit toujours que Jurassic World Evolution 2 se vendra mieux que son prédécesseur au cours de ses 12 premiers mois dans le monde, ce qui devrait être aidé par le lancement du film Jurassic World Domination en juin 2022.

Pendant ce temps, Frontier dit également qu’Elite Dangerous: Odyssey a eu des ventes « en sourdine » jusqu’à présent au cours de cet exercice.

« Un immense merci à toutes les personnes impliquées dans le lancement de Jurassic World Evolution », a déclaré le PDG et fondateur David Braben.

« Alors que les ventes initiales sur PC ont été inférieures à nos objectifs, le jeu est déjà apprécié par environ un demi-million de joueurs sur toutes les plateformes et affiche de très bonnes critiques de critiques et de joueurs. Nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un autre ajout formidable à notre excellent portefeuille. de jeux. L’avenir de Frontier s’annonce solide et notre portefeuille continue de croître. »

