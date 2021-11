Frontière biélorusse : le ministre polonais prévient que la crise devrait durer des mois – « Espoir pas des années » | Monde | Nouvelles

Au moins 4 000 demandeurs d’asile du Moyen-Orient sont actuellement bloqués à la frontière polonaise par temps glacial alors qu’ils tentent d’entrer dans l’UE via la Pologne et la Lituanie. Plus tôt ce mois-ci, un adolescent est décédé d’hypothermie alors que les températures glaciales la nuit peuvent descendre jusqu’à moins trois degrés Celsius.

Huit personnes seraient décédées depuis le début de ce qui a été qualifié de crise des migrants par le bloc.

Cependant, les militants polonais pensent que ce nombre pourrait être plus élevé.

L’Union européenne a accusé la Biélorussie d’avoir organisé une « attaque hybride » pour déstabiliser le bloc en faisant venir des milliers de migrants en provenance de zones déchirées par la guerre et en les encourageant à traverser illégalement la frontière vers l’UE.

Mariusz Błaszczak, le ministre polonais de la Défense, a déclaré mercredi à la radio polonaise Jedynka que la résolution de la crise pourrait prendre des mois.

M. Błaszczak a déclaré : « Nous devons nous préparer au fait que la situation à la frontière polono-biélorusse ne sera pas résolue rapidement.

« Nous devons nous préparer pendant des mois.

« J’espère que pas avant des années. »

La Pologne a déclaré l’état d’urgence à la frontière et refusé l’accès aux médias et aux agences humanitaires.

Andrzej Duda, le président polonais, a déclaré mercredi : « J’ai dit au président allemand que la Pologne ne reconnaîtrait aucun arrangement concernant la situation à la frontière polono-biélorusse qui serait pris au-dessus de nos têtes.

Dans le même ordre d’idées, Josep Borrell, porte-parole du chef des Affaires étrangères de l’UE, a déclaré : « Loukachenko n’a aucune légitimité pour l’UE, il ne peut pas être considéré comme président puisqu’il a manipulé les dernières élections présidentielles d’août 2020.

« Il figure sur la liste des sanctions de l’UE pour fraude électorale, violation des droits de l’homme et oppression continue de sa population.

Cependant, l’UE a accepté de faire un don de 700 000 € (590 000 £) pour fournir de la nourriture, des couvertures, des kits d’hygiène et de premiers secours aux demandeurs d’asile coincés à la frontière.

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré : « L’Europe est aux côtés des personnes piégées à la frontière avec la Biélorussie.

« Nous sommes prêts à faire plus. Mais le régime biélorusse doit cesser de leurrer les gens et de mettre leur vie en danger.