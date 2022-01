Frontrunner nommé avec Man Utd prêt à devenir une star ce mois-ci; mises à jour sur les offres Martial, Tuanzebe

Man Utd cherchera à prêter un attaquant ce mois-ci et le favori de la course à cinq équipes a été nommé, tandis que des mises à jour ont été fournies sur deux autres accords.

Le manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick, est sous le microscope à Old Trafford. Un rapport accablant du Mirror prétendait au moins 11 stars actuelles cherchent une issue. Encore plus dommageable a été leur affirmation selon laquelle l’escouade fracturée United nourrit des doutes sur les méthodes d’entraînement et le sens tactique de l’Allemand.

Néanmoins, Rangnick ne semble pas être en danger imminent de perdre son emploi. En tant que tel, tous les regards seront tournés vers la ligne de conduite de Rangnick dans la fenêtre de janvier.

Le gourou de confiance des transferts Fabrizio Romano a maintenant fourni une mise à jour sur trois accords avec United. Cependant, ils concernent tous des sorties.

Premièrement, Romano a tweeté que United est « prêt » à sanctionner la sortie du prêt d’Amad Diallo. qui sauvegarde information fournie par le journaliste Jonathan Shrager qui a déclaré que l’Ivoirien n’était pas dans les plans de Rangnick.

L’incroyable force de United dans le dernier tiers place l’ailier de 19 ans loin dans la hiérarchie. Afin d’éviter que son développement ne soit retardé, un accord de prêt pourrait se concrétiser.

Diallo a failli rejoindre Feyenoord en prêt l’été dernier avant qu’une blessure prématurée à la cuisse ne fasse échouer le mouvement. Six mois plus tard, Romano a déclaré qu’un déménagement plus près de chez lui était à l’ordre du jour.

L’équipe de championnat de Birmingham City serait actuellement en tête de la course à cinq. L’identité des quatre autres équipes n’a pas été révélée.

Anthony Martial, Axel Tuanzebe mises à jour

Romano a également fourni de brèves mises à jour sur Anthony Martial et Axel Tuanzebe.

Newcastle, la Juventus, Barcelone et Séville ont tous été liés à Martial, 26 ans. Un déménagement en Espagne semble très probable à ce stade, mais les prétendants de Séville ont du mal à rassembler les finances que Man Utd recherche.

Un accord de prêt est à l’ordre du jour, mais Romano a ajouté que « Sevilla ne peut pas payer » le salaire de Martial dans son intégralité, ainsi que les frais de prêt. Si un déménagement à Séville doit se concrétiser, des compromis doivent être faits d’un côté.

Un accord de prêt qui a été conclu est celui d’Axel Tuanzebe à Napoli.

Le demi-centre a été envoyé directement à Naples après avoir été rappelé d’Aston Villa en raison d’un manque de temps de jeu régulier.

Romano a confirmé que Napoli n’avait pas d’option d’achat une fois le prêt conclu. Cependant, ils auront la « priorité » sur les prétendants rivaux s’ils cherchent à conclure un autre accord cet été.

Un regard sur les managers qui se sont retirés après les défaites de la FA Cup

Deux problèmes empêchent Rangnick de corriger le parcours de Man Utd

Pendant ce temps, Rangnick serait abasourdi par la chute des Diables rouges et pense que deux problèmes majeurs l’empêchent de redresser le club.

La situation à Old Trafford est si mauvaise que Rangnick pense maintenant qu’il faudra un effort énorme pour décrocher une place parmi les quatre premiers, selon le Daily Mail. C’était connu pour être l’attente minimale lorsque Solskjaer a été mis à la porte.

Le rapport Mail ajoute qu’il y a aussi deux gros problèmes que Rangnick a rencontrés. Ces problèmes l’empêchent actuellement de transformer l’équipe.

Le premier est la défense, l’Allemand craignant que son style de pressing haut ne soit pas adapté aux arrières actuellement à sa disposition. La perte de forme d’Harry Maguire n’a fait qu’aggraver le problème.

À ce niveau, le skipper des Red Devils aime jouer sur le pied avant et pincer la possession pour remettre United à l’attaque. Cependant, sa confiance semble être au plus bas.

L’autre problème que Rangnick et son équipe ont identifié est le manque de conditionnement physique. Les niveaux de forme physique de l’équipe première sont quelque peu inférieurs à ce à quoi on pourrait s’attendre normalement. À cette fin, le désir de Rangnick de mettre en œuvre un jeu de pressing a été sévèrement entravé.

LIRE LA SUITE: « Il veut y aller » – une source décrit les espoirs croissants de Man Utd sur Mauricio Pochettino avec un accord « fermé »