Frost accusé d’avoir « entravé » la capacité de la Grande-Bretagne à réduire les impôts et à déréglementer les lois | Politique | Des nouvelles

L’ancien député européen du Brexit Party, Ben Habib, a déclaré à GB News que Lord Frost, l’ancien négociateur en chef du Brexit, a joué un rôle central en empêchant le Royaume-Uni d’obtenir une indépendance suffisante du bloc et, selon lui, il ne permettait pas au pays de réaliser son potentiel de réduction. impôts au Royaume-Uni dans un monde post-Brexit.

Il a également ajouté que le processus du Brexit n’est pas terminé et ne doit pas être considéré comme « binaire », car il a fait valoir que la Grande-Bretagne doit poursuivre son « combat » pour obtenir plus d’opportunités de déréglementation de l’UE.

M. Habib a noté comment, dans la lettre de démission de l’ancien négociateur en chef du Brexit, Lord Frost a souligné que le gouvernement n’avait pas mis en place un programme politique « d’État plus petit, de réglementation plus faible, de taxation plus faible ».

Mais M. Habib a retourné la ligne de mire à Lord Frost, martelant qu’il était à blâmer pour avoir empêché la Grande-Bretagne de bénéficier d’une réglementation et d’une fiscalité inférieures en dehors de l’UE.

Il a déclaré : « Lord Frost lui-même nous a liés à un accord de commerce et de coopération nous obligeant à nous aligner sur les lois de l’UE sur les aides d’État, les lois sur la concurrence, les lois environnementales, les lois sur l’emploi…

« La capacité du Royaume-Uni à déréglementer, à avoir un petit État, à réduire les impôts, est matériellement entravée par l’accord même que Lord Frost et Boris Johnson ont affirmé avoir livré le Brexit ! »

Il a noté qu’à la suite de l’accord de Lord Frost, la Grande-Bretagne est désormais « engagée par traité international » à l’égard de nombreux règlements de l’UE, comme elle l’était auparavant.

M. Habib a suggéré qu’au lieu de cela, le Brexit n’avait pas été pleinement réalisé et qu’il restait encore du travail à faire pour éliminer les entraves de diverses réglementations négociées par Lord Frost.

Il a expliqué que malgré l’accord sur le Brexit, la Grande-Bretagne est « toujours coincée » dans ce qu’il a qualifié d' »orbite lunaire » autour de l’UE.

« Et pour tracer une politique commerciale indépendante pour le Royaume-Uni. »

Lord Frost a démissionné du gouvernement plus tôt ce mois-ci en raison de sa colère contre la direction que prenait le gouvernement conservateur.

Il a également critiqué les passeports vaccinaux et la décision de mettre en place une taxation élevée en Grande-Bretagne.

Dans sa lettre de démission, il a remercié M. Johnson en ajoutant que « le Brexit est désormais sécurisé » mais que « le défi pour le gouvernement est maintenant de saisir les opportunités qu’il nous offre ».