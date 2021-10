Frost appuie sur la gâchette de Macron ! Le Royaume-Uni présente un plan pour lutter contre le chaos de la pêche française dans les négociations avec l’UE | Politique | Nouvelles

Le ministre a averti l’UE que le Royaume-Uni n’hésiterait pas à prendre des représailles si Paris enfreignait le droit international en s’acharnant sur les licences de pêche.

La France a menacé de bloquer les bateaux britanniques dans certains ports et de renforcer les contrôles sur ceux qui voyagent entre la France et le Royaume-Uni si le gouvernement ne délivre pas davantage de licences aux navires européens pour accéder aux eaux britanniques.

Il a donné au Royaume-Uni jusqu’à mardi prochain pour répondre à leurs demandes.

Cependant, des responsables londoniens insistent sur le fait que des licences ont été délivrées à tous les bateaux français qui ont fourni les documents nécessaires pour étayer une demande.

Ils disent que le Royaume-Uni accorde l’accès comme prévu dans l’accord commercial de l’UE signé en décembre dernier.

La Grande-Bretagne et l’UE ont entendu parler pour la première fois de l’ultimatum de Paris par les médias mercredi soir après que le gouvernement français n’ait pas informé formellement à l’avance leurs homologues de Londres et de Bruxelles de leur menace.

Lors d’une réunion avec le vice-président de la Commission européenne Marcos Sefcovic à Londres aujourd’hui, Lord Frost a promis de répondre vigoureusement à l’agression française.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: « Lord Frost a fait part au vice-président de nos préoccupations concernant les mesures injustifiées annoncées par la France plus tôt cette semaine pour perturber la pêche britannique et le commerce au sens large, menacer les approvisionnements énergétiques et bloquer la coopération entre le Royaume-Uni et le Royaume-Uni. UE, par exemple sur le programme de recherche Horizon.

« Lord Frost a clairement indiqué que si ces actions étaient mises en œuvre comme prévu le 2 novembre, elles mettraient l’Union européenne en violation de l’accord de commerce et de coopération (ACT).

« Le gouvernement envisage donc la possibilité, dans ces circonstances, d’engager une procédure de règlement des différends dans le cadre du TCA, et d’autres réponses pratiques, y compris la mise en œuvre de processus d’application rigoureux et de contrôles sur l’activité de pêche de l’UE dans les eaux territoriales britanniques, dans le cadre du TCA . »

