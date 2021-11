Frost dit que le Royaume-Uni abandonnera un projet européen de 15 milliards de livres sterling pour financer sa propre recherche : « Pas dans notre intérêt ! » | Sciences | Nouvelles

Le ministre du Brexit, Lord David Frost, a déclaré que le Royaume-Uni était toujours déterminé à faire partie d’Horizon Europe, mais qu’il financerait ses propres projets de recherche si un accord n’était pas conclu.

S’exprimant aujourd’hui à la Chambre des Lords, Lord Frost a demandé que le Royaume-Uni soit inclus de toute urgence dans le projet de 80 milliards de livres sterling s’il souhaite recevoir une part de la contribution britannique de 15 milliards de livres sterling à trois projets scientifiques, dont Horizon Europe.

Le gouvernement prévoyait de verser 2,1 milliards de livres sterling par an au programme afin que les scientifiques et les chercheurs britanniques puissent avoir accès à un éventail de projets scientifiques européens et à des fonds.

Mais l’annonce de Lord Frost intervient après que le Royaume-Uni se soit vu interdire l’accès à une partie du financement en raison d’un différend post-Brexit sur le protocole d’Irlande du Nord alors que d’intenses va-et-vient entre la Grande-Bretagne et l’UE persistent.

Alors que Lord Frost a déclaré que la Grande-Bretagne avait un plan pour ses propres alternatives si elle continuait à être exclue de celle de l’UE.

« Nous allons bien sûr mettre en place un programme de recherche national pour nos propres sciences et universités à sa place. »

Cette annonce intervient également après que des experts politiques aient suggéré qu’il était plus avantageux pour la science britannique d’arrêter d’attendre Bruxelles et de prendre en charge les 7 milliards de livres sterling de Rishi Sunak annoncés dans le budget des dépenses d’automne alloué à l’adhésion du Royaume-Uni à Horizon Europe pour financer propres recherches nationales de la Grande-Bretagne.

Et il semblerait que Lord Frost et le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng créent un « fonds de découverte » pour rivaliser avec Horizon Europe.

Cela implique des plans pour une date cible de début 2022 pour les régimes nationaux qui seraient financés par l’argent qui aurait autrement été impliqué dans les programmes de l’UE.

Mais Lord Frost a averti que la mise en place de ces alternatives n’est certainement pas son option préférée. Il a déclaré: « Il n’est ni dans notre intérêt ni dans l’intérêt de l’UE d’en arriver là et la meilleure façon d’aller de l’avant est que l’UE finalise plutôt notre participation [in Horizon Europe] en urgence.