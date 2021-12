Frost est sur le point de remporter une victoire majeure alors que l’UE dit à Sefcovic de prendre des mesures «rapides»: «Le temps presse» | Sciences | Nouvelles

Le ministre du Brexit a fait pression sur le bloc pour permettre à la Grande-Bretagne de rejoindre Horizon Europe après qu’il lui a été interdit de participer en raison de différends liés à la pêche au Brexit et de la ligne du Protocole d’Irlande du Nord. Cette décision a remis en question les relations futures de la Grande-Bretagne avec l’UE, si l’article 16 devait être déclenché. Beth Thompson, de Wellcometrust, une grande fondation scientifique caritative, a déclaré : « Nous sommes unis dans notre appel pour que l’association du Royaume-Uni à Horizon Europe soit officialisée dès que possible.

« Cette incertitude persistante risque de mettre en péril les partenariats de recherche actuels et futurs, et le temps presse. »

Catherine Guinard, conseillère politique de Wellcometrust, a ajouté : » Heureux que Wellcometrust puisse se joindre à cette puissante déclaration, appelant à une association rapide du Royaume-Uni à Horizon Europe.

« Fantastique de voir un front uni dans toute la communauté de la santé en Europe. »

Elle a partagé un document, qui a été partagé par certaines des plus grandes entreprises de santé de l’UE. »

Leur groupe s’est joint à de nombreuses autres entreprises de santé pour signer un document appelant à officialiser la participation du Royaume-Uni « dès que possible ».

Le document, signé par l’European Health Stakeholder Group, se lit comme suit : « Nous avons tous récolté les bénéfices mutuels de ces collaborations pour la santé.

« Ensemble, nous avons fait progresser considérablement les soins de santé dans toute l’Europe, en sauvant et en améliorant la vie des citoyens.

« Les essais cliniques, en particulier sur les maladies avec des populations de patients limitées, ont été fortement tributaires de la collaboration UE-Royaume-Uni, tandis que des partenariats étroits de recherche et d’innovation continuent d’accélérer la recherche médicale qui change la vie.

« À l’avenir, nous devons continuer à travailler ensemble afin de relever les défis de notre monde en évolution rapide.

« Nous nous tenons aux côtés de nos collègues de la communauté européenne de la recherche et de l’innovation pour exhorter la Commission européenne à officialiser l’association du Royaume-Uni à Horizon Europe sans plus tarder. »

Et ils ne sont pas les seuls à exiger que le Royaume-Uni adhère à nouveau.

En novembre, 25 groupes représentant le secteur universitaire et de la recherche européens ont écrit à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, exprimant leur fureur face au retard de la participation du Royaume-Uni au projet.

Dans la lettre, les groupes ont affirmé que « les universités, les entreprises et les instituts de recherche ont travaillé avec des partenaires britanniques avec une vision commune et de bonne foi que le Royaume-Uni serait bientôt un membre associé à part entière » d’Horizon Europe.

La lettre ajoutait : « Nous approchons rapidement d’un point critique. Alors que les premiers accords de subvention Horizon Europe approchent et que de nouveaux appels seront bientôt lancés, l’association britannique doit être finalisée sans plus tarder.

Et sans doute, ces groupes sont à juste titre en colère.

Alors que la Grande-Bretagne est actuellement exclue du projet en raison de la division du Brexit, Lord Frost a affirmé le mois dernier que l’accord de commerce et de coopération (TCA) inclus dans l’accord sur le Brexit n’avait pas été violé par la Grande-Bretagne.

Lord Frost a déclaré à la Chambre des Lords en novembre : « Nous avons convenu de participer à cela dans le TCA et nous avons accepté de payer une contribution de 15 milliards de livres sterling sur sept ans.

« Le TCA est clair, le Royaume-Uni doit participer et le protocole pertinent doit être adopté, c’est une obligation. »

Alors que la décision de l’UE a laissé les chercheurs britanniques paniqués alors que l’accès au gigantesque pool de financement de l’UE semblait disparaître de leur emprise, l’UE a également été avertie que continuer à exclure la Grande-Bretagne pourrait également nuire au bloc lui-même.

Le professeur Jan Palmowski, de l’Université de Warwick, a prévenu : « La perturbation de cette collaboration transparente avec des partenaires au Royaume-Uni et en Suisse – qui est également exclue du statut de membre associé en raison de problèmes liés aux négociations plus larges avec l’UE – compromettra la compétitivité mondiale de La science européenne dans l’UE et au-delà.

L’UE pourrait également perdre du financement de la Grande-Bretagne si elle ne réintègre pas.

Le plan initial était que le Royaume-Uni contribue chaque année 2,1 milliards de livres sterling au programme afin que les scientifiques et les chercheurs britanniques puissent avoir accès à un éventail de projets scientifiques européens.