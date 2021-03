Frost Giant obtient un financement supplémentaire de 5 millions de dollars et embauche un ancien responsable de StarCraft 2

Les anciens développeurs de Blizzard de Frost Giant Studios ont attiré un investissement supplémentaire de 5 millions de dollars et ont recruté les meilleurs talents.

Ce financement provient du fonds coréen de capital-risque Kona Ventures, de Global Founders Capital, du co-fondateur des barres nutritionnelles Rxbar Jared Smith, ainsi que de l’entrepreneur de jeux Eden Chen. Cela fait suite aux 4,7 millions de dollars que Frost Giant a collectés lors de sa création en octobre 2020.

En plus d’énormes quantités d’argent, le studio a également attiré James Anhalt (photo), ancien ingénieur en chef du titre emblématique de RTS StarCraft 2. Il rejoint Frost Giant en tant qu’architecte en chef, après avoir également travaillé sur Battle.net et World of Warcraft pendant son séjour à Blizzard.

«Je suis ravi de travailler avec cette équipe exceptionnelle et talentueuse pour offrir un gameplay RTS amusant au plus grand nombre de fans», a déclaré Anhalt. «La base solide de Frost Giant nous donne la capacité et l’opportunité de créer des jeux RTS qui plaisent à plus de joueurs que jamais.»

Le PDG de Frost Giant, Tim Morten, a ajouté: «Avec plus de 30 ans d’expérience dans la création de jeux, James est l’un des ingénieurs les plus talentueux avec lesquels j’ai travaillé, et il fera partie intégrante de notre croissance continue. Grâce à son leadership et à ses connaissances approfondies, je suis convaincu que Frost Giant sera en mesure d’établir une nouvelle référence pour les jeux RTS. «

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/job-news/72047/frost-giant-lands-additional-5m-funding-hires-ex-starcraft-2-lead/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));