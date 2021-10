Frost s’apprête à déclencher l’article 16 : le Royaume-Uni refuse de reculer dans la ligne du Brexit avec l’UE | Politique | Nouvelles

Le gouvernement britannique et l’UE sont sur une trajectoire de collision alors que d’intenses négociations reprennent à Londres cette semaine. L’UE a déjà concédé que des contrôles sur des produits tels que des saucisses ou des médicaments n’auront pas à être effectués entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne continentale.

Mais il essaie toujours de conserver son pouvoir sur l’Ulster en exigeant que tout différend concernant le protocole soit résolu par son tribunal – la CJCE – plutôt que par un organe neutre.

Une source du gouvernement britannique a déclaré : « Les discussions de cette semaine ont été constructives et nous avons entendu certaines choses de l’UE avec lesquelles nous pouvons travailler, mais la réalité est que nous sommes encore très éloignés sur les grands problèmes, en particulier la gouvernance.

« Il y a eu beaucoup de spéculations sur la gouvernance cette semaine, mais notre position reste inchangée : le rôle de la Cour européenne de justice dans la résolution des différends entre le Royaume-Uni et l’UE doit prendre fin.

« Nous devons voir de réels progrès rapidement plutôt que de rester coincés dans un processus de négociations sans fin parce que les problèmes sur le terrain en Irlande du Nord n’ont pas disparu.

« Le fait que nous soyons en mesure d’établir cet élan bientôt nous aidera à déterminer si nous pouvons combler le fossé ou si nous devons utiliser l’article 16 pour sauvegarder l’accord de Belfast (vendredi saint) ».

L’équipe britannique sera dirigée par Lord Frost qui a négocié avec succès l’accord commercial post-Brexit.

Il est entendu que s’il y avait un terrain d’entente dans certains domaines, il y avait encore des lacunes substantielles sur ce qui était considéré comme des questions fondamentales concernant principalement la gouvernance.

Après que les responsables se soient disputés au début de la semaine, le ministre du Brexit, Lord Frost, et le vice-président de la Commission européenne, Sefcovic, doivent ensuite se rencontrer en personne à Westminster pour des entretiens à la fin.

Les deux dirigeants feront le point et évalueront les progrès réalisés jusqu’à présent.

Le protocole, qui a été convenu par l’UE et le Royaume-Uni pour maintenir une frontière terrestre fluide sur l’île d’Irlande, a créé une série de barrières économiques à la circulation des marchandises de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

Les mesures proposées par l’UE entraîneraient une réduction de 80 pour cent des contrôles envisagés pour les produits agroalimentaires de détail arrivant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne.

Les modifications proposées suppriment également la perspective que certains produits britanniques, y compris les saucisses de Cumberland, soient interdits d’exportation dans la région.

Le plan de l’UE visant à atténuer les frictions commerciales qui en résultent comprend également une réduction de 50 pour cent des formalités douanières requises.

Et davantage de produits et d’entreprises seraient exonérés de droits de douane en raison de l’élargissement des accords commerciaux de confiance et d’un concept qui différencie les marchandises destinées à l’Irlande du Nord et celles « à risque » d’être transportées vers la République d’Irlande.

L’UE a également proposé de légiférer pour garantir qu’il n’y ait aucune interruption de la chaîne d’approvisionnement en médicaments de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord.

Aux termes du protocole, qui a été convenu par le Royaume-Uni et l’UE dans le cadre de l’accord de retrait de 2020, la CJCE serait l’arbitre final de tout futur différend commercial entre les deux parties sur le fonctionnement du protocole.

Des sources du gouvernement britannique ont déclaré que le protocole d’accord était en fait imposé au Royaume-Uni en raison de l’impasse créée au Parlement par les Remainers et des problèmes rencontrés par le gouvernement de Theresa May.

Le Royaume-Uni veut maintenant supprimer cette disposition et la remplacer par un processus d’arbitrage indépendant.